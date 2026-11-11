Juez de EEUU rechaza recurso de la BBC y mantiene demanda por difamación de Trump

Un juez federal estadounidense rechazó el martes una solicitud de la BBC para que la justicia desestimara la demanda por difamación presentada por el presidente Donald Trump contra el medio británico, una decisión que permite que el proceso continúe.

Trump acusa a la BBC de editar de manera engañosa un documental para que pareciera que estaba incitando a la violencia cuando dijo a sus simpatizantes que marcharan hacia el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Reclama al menos 5.000 millones de dólares por una acusación de difamación y otros 5.000 millones por una acusación distinta en virtud de una ley de protección al consumidor de Florida.

El juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó el recurso de la BBC de desestimar la demanda por difamación, pero desechó la demanda basada en la ley de protección de Florida.

"Si el presidente Trump puede probar estas acusaciones y demostrar que sufrió daños en la fase de juicio sumario o en el juicio es algo que se determinará más adelante", escribió Kuntz en una resolución de 40 páginas.

El documental de la BBC unió dos fragmentos distintos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021, lo que hizo que pareciera que había instado explícitamente a sus simpatizantes a atacar el Capitolio.

Aunque la BBC se ha disculpado por el incidente, que provocó la dimisión de varios altos cargos, la emisora niega haber causado a Trump ningún daño real.

"Dada la diferencia de tiempo entre las dos declaraciones, esa distancia por sí sola conduce a una inferencia plausible de que la BBC sabía o debería haber sabido que el segmento que estaban creando no sería y no podría ser una declaración veraz", señaló Kuntz en su fallo.

"Esto no fue recortar ligeramente, sino crear algo distinto de lo que se dijo en el discurso", agregó.

El presidente estadounidense rápidamente celebró el fallo como "una gran victoria", en una publicación de Truth Social. "¡Seguiremos luchando contra todos aquellos que intenten engañar al pueblo estadounidense y derrotándolos!", añadió.

En octubre, Trump sufrió un revés cuando una jueza fijó el 11 de diciembre como plazo para que declare bajo juramento, después de que la BBC afirmara que estaba eludiendo sus esfuerzos por obtener un testimonio.

Si Trump no comparece para entonces, se arriesga a sanciones, incluido el posible sobreseimiento de su demanda, señaló el tribunal.