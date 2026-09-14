Juez de EE.UU. suspende entrada en vigor de límites de visa para estudiantes y periodistas extranjeros

Un juez federal de EE.UU. aplazó el lunes la entrada en vigor de los nuevos límites de estancia para estudiantes y periodistas extranjeros fijados por el gobierno del presidente Donald Trump.

Sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, el juez federal de Boston pospuso hasta nueva orden las nuevas reglas que debían entrar a regir el 15 de septiembre.

El juez accedió a la solicitud de organizaciones que representan instituciones de enseñanza superior, profesores y sindicatos, entre ellos uno que representa a periodistas y otros profesionales de la comunicación.

Según la normativa gubernamental publicada en julio en el Federal Register, el equivalente estadounidense del Diario Oficial, los ciudadanos extranjeros titulares de un visado de estudiante ya no estarán autorizados a permanecer más de cuatro años en territorio estadounidense.

Los periodistas extranjeros, por su parte, verán sus estancias limitadas a 240 días, es decir unos ocho meses, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.

Los periodistas chinos estarán sujetos a un marco particularmente restrictivo, con visados limitados a 90 días.

Hasta ahora, EE.UU. concedía visados por la duración del programa de estudios de un estudiante y hasta cinco años para un periodista extranjero.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad estadounidense.