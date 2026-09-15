Juez dictamina que el nombre de Trump no puede figurar en el Kennedy Center

Un juez federal de EE.UU. dictaminó el martes que el nombre del presidente Donald Trump no puede volver a añadirse al exterior del centro cultural Kennedy Center, en contra de los deseos de su nueva junta directiva que trató de eludir una orden anterior en igual sentido.

El fallo se produce justo cuando la junta -que Trump ha llenado de aliados- tiene previsto reunirse para considerar el cierre de emergencia del centro por obras de renovación, alegando motivos fiscales y de seguridad.

"En pocas palabras", escribió el juez Christopher Cooper en su decisión, la junta "no puede instalar memoriales para el presidente Trump ni para nadie ni nada más en el Kennedy Center sin la aprobación del Congreso".

Cooper había ordenado previamente que se retirara el nombre de Trump del exterior del Kennedy Center y anuló la decisión de la junta del año pasado de renombrar la institución como "Trump-Kennedy Center".

Los trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, pero los andamios y lonas han permanecido desde entonces.

El mes pasado, la junta avanzó con un plan para añadir un nuevo letrero en el edificio que rezaría: "Renovado y restaurado por el presidente Donald J. Trump".

Cooper afirmó el martes que ese plan violaba su fallo anterior.

Mientras tanto, la junta tenía previsto reunirse el martes y votar sobre un posible cierre del centro por varios años para acometer importantes renovaciones solicitadas por Trump.