Juez estadounidense limita demanda por difamación de Macron contra podcaster conservadora

Un juez estadounidense ha limitado una demanda por difamación que el presidente de Francia y su esposa presentaron el año pasado contra una influencer conservadora de Estados Unidos, informaron el miércoles medios estadounidenses.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte habían presentado una demanda en julio de 2025 contra la podcaster de derecha Candace Owens y dos empresas, acusándoles de haber contribuido a alimentar rumores en línea sobre si la esposa del presidente francés es una mujer transgénero.

Owens es una influencer con una enorme cantidad de seguidores en plataformas de redes sociales.

Ha afirmado que Brigitte Macron, cuyo género ha sido objeto de teorías conspirativas en Francia durante años, era un hombre.

En una resolución emitida el martes, el juez Sheldon Rennie del Tribunal Superior de Delaware señaló que Owens no podía ser considerada personalmente responsable en el caso, pero permitió que siguiera adelante por el momento la demanda contra dos empresas vinculadas a ella —Candace Owens LLC y GeorgeTom Inc.—, informaron medios estadounidenses como The New York Times y Forbes.

Rennie afirmó que el tribunal de Delaware no tenía jurisdicción sobre Owens porque su residencia se encuentra en otro estado, Tennessee.

El fallo implica que, si eventualmente la pareja presidencial francesa llegara a ganar el caso, los bienes personales de Owens quedarían protegidos.

"Estoy de absolutamente mejor humor por esta desestimación de Macron", declaró Owens el miércoles en X.

El juez también señaló que en el caso se aplicaría el plazo de prescripción francés: normalmente de tres meses en los casos de difamación, con una posible ampliación de hasta un año en situaciones especiales.

Brigitte Macron, de 72 años, también ha recurrido a los tribunales en Francia para combatir las afirmaciones de que nació siendo un hombre.

Dos mujeres fueron condenadas en septiembre de 2024 por difundir afirmaciones falsas tras haber publicado en diciembre de 2021 un video en YouTube en el que sostenían que Brigitte Macron había sido en el pasado un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano.

El presidente Donald Trump calificó en abril a Candance Owens de "chiflada" por acusar a la "muy respetable primera dama de Francia" de ser un hombre.