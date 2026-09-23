Juez examina prohibición de Trump a medios de comunicación en la Casa Blanca

Un juez federal de Estados Unidos celebra este miércoles una audiencia para examinar la demanda de CNN, Ms now y Politico de que se les restituya el acceso a la Casa Blanca después de que Donald Trump les retirara sus credenciales.

Los tres medios acudieron a los tribunales luego de que Trump ordenara el viernes que se les prohibiera la entrada como castigo por difundir lo que el mandatario calificó de "noticias falsas".

CNN, Ms now y Politico solicitaron una orden de restricción temporal contra este veto.

En su presentación ante el tribunal, afirmaron que la prohibición de acceso "no podría ser un ataque más directo a la Primera Enmienda ni una violación más flagrante de nuestros principios constitucionales más fundamentales", en alusión a la Constitución estadounidense que consagra el derecho a una prensa libre.

A los periodistas de estos medios se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado y se les confiscaron los pases, en el último episodio del prolongado asedio del presidente republicano a los medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos.

La audiencia ante el juez de distrito Timothy Kelly, nombrado por Trump, comenzó a las 15.30 (19.30 GMT) con la participación de abogados de los medios y del gobierno.

En un caso anterior relacionado con CNN durante el primer mandato de Trump, Kelly ordenó a la Casa Blanca que restableciera temporalmente el acceso a la Casa Blanca de un corresponsal de la cadena cuyo pase había sido revocado.

En un escrito judicial presentado en las últimas horas, el Departamento de Justicia afirmó que Trump puede "controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval".

"El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho", señaló.

En una carta adjunta dirigida a CNN, la Oficina de Prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de "traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada".

Acusaciones similares se lanzaron contra Ms now y Politico.

La carta a CNN citaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que supuestamente "revelaba detalles de construcción 'ultrasecretos'".