Jueza de EEUU bloquea el gigantesco proyecto del arco del triunfo de Trump

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó el jueves el gigantesco arco del triunfo impulsado por el presidente Donald Trump, lo que pone en duda el futuro de la obra horas después de que una comisión pública le diera luz verde.

La magistrada de distrito Tanya Chutkan, quien supervisa el caso, dictaminó que la administración Trump no puede iniciar la construcción del monumento durante dos semanas, mientras el tribunal evalúa las impugnaciones sobre su legalidad.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC) había votado 8 a 4 a favor de dar luz verde al proyecto este mismo jueves, a pesar de haber escuchado durante horas los testimonios de decenas de opositores que cuestionaban su validez y propósito.

La principal de las quejas es la ubicación de la estructura de 76 metros de altura: junto al venerado Cementerio Nacional de Arlington, el lugar de descanso final de cientos de miles de militares estadounidenses.

El gigantesco monumento sería mucho más alto que el Arco de Triunfo de París, en el cual se inspira. También se elevaría por encima del Monumento a Lincoln, justo al otro lado del río Potomac.

Los cuatro comisionados que se opusieron habían pedido que se aplazara la decisión, señalando que existían inquietudes legales, la falta de una asignación del Congreso para financiar el proyecto y dudas sobre las afirmaciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, respecto al uso militar del arco.

Pero la mayoría del panel, controlado por aliados de Trump, votó en contra de un aplazamiento y el gobierno afirmó que su objetivo era comenzar las obras de inmediato.

Renovaciones de Trump

El fallo de Chutkan se alineó con varios veteranos y los fiscales generales de Washington y Virginia, quienes habían presentado una demanda para detener la construcción del arco.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump impulsa proyectos de construcción y renovación para marcar Washington con su impronta.

Entre ellos se encuentra un salón de baile en la Casa Blanca, para el cual el magnate republicano mandó demoler un ala completa de la mansión presidencial.

La Corte Suprema dictaminó finalmente que el demandante que presentó una acción para detener el proyecto carecía de legitimación.

Otro es la renovación del estanque reflectante, un espejo de agua rectangular en el National Mall.

Trump también propuso renovar el East Potomac Golf Links, un histórico campo de golf frente al agua en Washington, al talar cientos de árboles antes de que un juez detuviera el proyecto.

Más temprano el jueves, Trump firmó un texto que declaró el Despacho Oval de la Casa Blanca como "monumento histórico".