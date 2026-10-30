Jueza de EEUU cuestiona el principal argumento para construir arco de Trump

Una jueza federal de Estados Unidos cuestionó el viernes el argumento invocado por la administración de Donald Trump, que afirma que el enorme arco que el presidente planea construir en Washington es necesario para la seguridad nacional.

El mandatario anunció la construcción de un arco de triunfo blanco de 76 metros de altura, coronado por grandes estatuas doradas de un ángel y águilas, inspirado en el Arco de Triunfo de París.

Al momento de anunciar la construcción, Trump no mencionó preocupaciones sobre la seguridad del país. Pero sí lo hizo posteriormente en una publicación en Truth Social. En ella afirmó que la construcción incluiría "un complejo militar de máxima categoría" que podría albergar drones y francotiradores.

Durante una audiencia judicial para revisar una demanda que busca detener su construcción, presentada por veteranos de la guerra de Vietnam, una jueza federal desestimó estos argumentos del mandatario.

"Eso no convierte el uso de la seguridad nacional en un amuleto en este caso", dijo la jueza Tanya Chutkan. "Esta es la primera vez que el gobierno presenta un aspecto de seguridad nacional en este caso".

Robert Stander, abogado del Departamento de Justicia, aseguró que el arco es un "proyecto de alta prioridad" para la administración Trump.

"El arco interrumpirá la vista entre el cementerio de Arlington y el Monumento a Lincoln", subrayó la abogada de la parte demandante, Wendy Liu, quien pidió a la jueza que ordenara la suspensión del proyecto, cuya construcción podría comenzar el 5 de noviembre.

La jueza no dictó un fallo inmediato en este caso, pero afirmó que lo haría "con celeridad".

El arco es uno de varios proyectos emprendidos por Trump en un esfuerzo por dejar su sello personal en Washington durante su segunda presidencia.