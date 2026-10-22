Jueza ordena a Trump declarar en juicio contra la BBC el 11 de diciembre

Una jueza estadounidense fijó el 11 de diciembre como plazo para que el presidente Donald Trump declare bajo juramento en el juicio que inició por difamación contra el medio británico BBC.

Trump demandó a la cadena por 10.000 millones de dólares por la edición de un video suyo para un documental.

La jueza Enjolique Lett de Miami tomó esta decisión en atención a las quejas de la BBC por la negativa de Trump a brindar su testimonio oral, tras cancelar la fecha acordada anteriormente del 16 de octubre.

El abogado de la cadena británica, Charles Tobin, dijo durante la audiencia que Trump ha estado en campaña en varios estados rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, en lugar de declarar.

"Ha estado participando en política partidista", dijo.

El representante legal de Trump, Alejandro Brito, dijo que esta "no es una declaración ordinaria".

"(Trump) está envuelto en muchas cosas", dijo.

Trump ha acusado a la BBC de editar engañosamente el video para que pareciera que incitó a sus seguidores a marchar sobre el Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de perder la elección presidencial frente a Joe Biden.

La multitud asaltó ese día el Congreso para evitar que se certificara la victoria de Biden.

La BBC ha ofrecido disculpas por el incidente y varios ejecutivos presentaron sus renuncias. Sin embargo, ha negado haber causado daños a Trump y busca que la demanda sea desechada.