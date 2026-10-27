Jueza suspende hasta nuevo aviso proyecto de campo de golf de Trump en Washington

Una jueza federal de Estados Unidos suspendió este lunes, hasta nueva orden, la tala de árboles en un campo de golf de Washington, uno de los proyectos de renovación de la capital estadounidense impulsados por Donald Trump, después de que ya se cortaran cientos de ellos.

El presidente, gran aficionado al golf, quería renovar este campo, que según él se encontraba en mal estado, y afirmaba que, a la larga, podría albergar torneos importantes.

"El tribunal prohíbe al gobierno talar o dañar más árboles en el campo de golf de East Potomac y le ordena que dé un aviso por escrito con diez días hábiles de antelación antes de cualquier modificación irreversible" del sitio, se lee en la resolución judicial.

Tras haber ordenado inicialmente esta suspensión de manera temporal, la jueza Ana Reyes volvió a dar la razón a los defensores del medio ambiente.

El 10 de octubre los activistas expresaron su alarma por la tala de unos 500 árboles en el sitio y por el proyecto de las autoridades de talar cientos más.

Sin embargo, a pesar del proceso judicial, Trump anunció la reanudación de las obras a partir del 15 de noviembre.

El Departamento de Justicia pareció contradecir su decisión de retomar los trabajos.

"Rara vez, o tal vez nunca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había pedido a un tribunal federal que no le creyera al presidente en ejercicio", señaló con ironía la jueza en su fallo.

El gobierno había sostenido que aún no se había acordado ningún proyecto definitivo, a pesar de los anuncios del presidente republicano.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha puesto en marcha numerosos proyectos de construcción y renovación para dejar su huella en Washington, asegurando que así pretende devolverle su esplendor a la capital federal, que, según él, fue descuidada por sus predecesores.