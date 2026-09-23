Junta de Paz respaldada por EE.UU. presenta plan de US$ 2.500 millones para Gaza

La Junta de Paz del presidente Donald Trump propuso el miércoles un plan de recuperación por 2450 millones de dólares para Gaza, en un periodo de seis meses, durante una reunión de sus miembros y partes interesadas.

El anuncio se da después de meses en los que las conversaciones del plan de paz han estado en un punto muerto, lo que ha prevenido el inicio de la reconstrucción.

Nickolay Mladenov, alto representativo de la Junta de Paz para Gaza, pidió apoyo para el plan de recuperación. También reconoció las dificultades en las conversaciones con Israel, a meses de sus elecciones.

Con ocasión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, líderes como el presidente francés Emmanuel Macron y el turco Recep Tayyip Erdogan han condenado la catastrófica situación humanitaria en Gaza y pedido el fin del conflicto con Israel.

Según estimaciones de la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, la reconstrucción de Gaza requeriría de unos 70.000 millones de dólares en el lapso de diez años.

"Dada la complejidad de lo que afrontamos, creo que, lenta pero firmemente, estamos avanzando", dijo Mladenov.

Los enviados de Trump, Jared Kushner y Steve Witkoff, estuvieron en la reunión del miércoles.

La propuesta de la junta incluye 66 proyectos, que van desde vivienda temporal hasta recolección de escombros y recuperación de infraestructura como el transporte público.

El plan también completa la desmilitarización de Gaza, lo que requeriría que Hamás entregue sus armas y una retirada militar en el frente israelí.

Militantes de Hamás lanzaron un ataque mortal en Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó una respuesta masiva. Desde entonces, el territorio palestino ha sido devastado por ataques aéreos israelíes.

Datos de la ONU en octubre de 2025 muestran que los ataques israelíes destruyeron o dañaron el 84% de todas las estructuras en Gaza.