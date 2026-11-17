La junta directiva de Nvidia no tiene previsto reincorporar a su ex CEO Jensen Huang, anunció el martes su presidente, Harvey Jones, tras la fulminante salida de esta figura de la IA, envuelta en un escándalo que mezcla adulterio y contrabando.

"La junta directiva de Nvidia aceptó por unanimidad su dimisión y no contempla restituir a Jensen en el cargo de director general", declaró el presidente del consejo de administración durante una llamada con los inversores luego de difundirse los explosivos resultados trimestrales del gigante californiano. Jensen Huang se había declarado dispuesto a retomar las riendas del gigante de los semiconductores.