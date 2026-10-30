Jurado de EEUU da la razón a Bayer en demanda por un caso de cáncer relacionado con herbicida

Un jurado estadounidense se puso del lado del gigante multinacional Bayer frente a las demandas de tres mujeres que afirmaban que el herbicida Roundup les causó cáncer, en el más reciente revés para demandantes en miles de casos similares.

El jurado del estado de Misuri, en el centro oeste de Estados Unidos, rechazó el jueves las alegaciones de que Roundup tenía un defecto de fábrica y no debería haberse puesto a la venta.

Los litigios relacionados con herbicidas a base de glifosato le han costado a Bayer más de 10.000 millones de dólares desde que adquirió en 2018 al grupo agroquímico estadounidense Monsanto, que desarrolló el popular herbicida Roundup.

La agencia internacional para la investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el glifosato un probable carcinógeno para el ser humano.

Pero la empresa agroquímica alemana ha señalado estudios científicos, así como autorizaciones de los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea, como prueba de que el herbicida es seguro.

Se trata de la primera resolución desde la sentencia que la Corte Suprema de Estados Unidos dictó a favor de Bayer en junio, después que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos decidiera que Roundup podía venderse sin ninguna etiqueta de advertencia.

El veredicto del jueves "debería enviar una señal contundente de que los demandantes que deseen seguir presentando reclamaciones en el sistema judicial" tras la decisión del alto tribunal "enfrentarán importantes desafíos", dijo el asesor jurídico general de Bayer en Estados Unidos y responsable global de litigios, Bill Dodero.

Las demandantes en el caso de Misuri, Theresa Aretino, Cynthia Fernández y Betty Larkin, alegaban haber desarrollado linfoma no Hodgkin, un cáncer que afecta el sistema linfático, por usar Roundup.

Bayer espera poner fin a las demandas con un acuerdo colectivo de 7.250 millones de dólares.