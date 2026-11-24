Un jurado de Brooklyn declaró culpable este martes al grupo chino Huawei de fraude bancario y robo de secretos industriales, tras más de ocho años de proceso judicial, según medios estadounidenses.

Sin embargo, los jurados desestimaron el cargo más grave que enfrentaba Huawei en este caso, el de asociación ilícita para apropiarse de propiedad intelectual.

La fiscalía de Brooklyn, en Nueva York, acusó a filiales de Huawei del robo de secretos industriales entre 2000 y 2020.

La empresa intentó reclutar empleados de empresas estadounidenses de telecomunicaciones para obtener información tecnológica.

Según la acusación, con esos datos Huawei desarrolló productos similares a los de sus competidores, y los comercializó a precios más bajos.

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