Justicia de EE.UU. confirma legalidad del veto a Anthropic impuesto por el Pentágono

Un tribunal de apelación de Estados Unidos confirmó el viernes la legalidad del veto impuesto por el Pentágono al uso de Claude, el modelo de IA de Anthropic, decisión tomada después de que la empresa se negara a eliminar algunas medidas de seguridad.

El conflicto comenzó en febrero, cuando Anthropic rechazó la exigencia del secretario del Pentágono, Pete Hegseth, de eliminar las restricciones de Claude para uso en armas letales totalmente autónomas y para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el territorio nacional.

El Departamento de Defensa designó en marzo a Claude como "riesgo en la cadena de suministro", por lo que anuló los contratos militares de Anthropic e impidió a otros contratistas del Pentágono utilizar su tecnología.

La designación contra Anthropic supuso una aplicación muy inusual de dicha autoridad contra una empresa estadounidense.

Desde entonces, la empresa se ha convertido en un paria en la Casa Blanca, a pesar de que desempeña un papel fundamental en el sector de la IA y que en las próximas semanas se prevé que tendrá un éxito rotundo en su salida a bolsa.

La Casa Blanca ha reaccionado con irritación ante las repetidas advertencias del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, sobre los peligros de la IA. Donald Trump incluso las calificó de "bulos".