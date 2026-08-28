Justicia de EE.UU. declara ilegales las sanciones del gobierno a Anthropic

Una jueza federal de EE.UU. declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a Anthropic, por considerarlas una represalia a las críticas que la empresa de inteligencia artificial (IA) había formulado contra el Pentágono.

En su resolución, la jueza afirmó que las sanciones contra la empresa "se basaron en el deseo de dar un escarmiento público a Anthropic, creadora del chatbot Claude, por su 'arrogancia' al criticar al gobierno" más que en contrarrestar una amenaza real.

El fallo prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden del gobierno de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic.

La compañía dirigida por Dario Amodei enfureció al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en febrero al insistir en que su tecnología no debía utilizarse para la vigilancia masiva ni para que el ejército estadounidense la empleara para sistemas de armas letales totalmente autónomos.

En respuesta, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias gubernamentales que dejaran de utilizar los productos de Anthropic.

En una publicación en febrero en redes sociales, dijo que Anthropic era "una empresa de izquierda radical y woke" y que estaba "fuera de control".

Por su parte, Hegseth calificó a la empresa como un "riesgo para la cadena de suministro" de la seguridad nacional.

- "Cheque en blanco" -

"La invocación vacua de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", declaró la jueza Rita Lin en una resolución de 59 páginas consultada por la AFP.

La jueza prohibió a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden de Trump de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic.

La justicia también anuló la designación de la empresa como "riesgo para la cadena de suministro" por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esa denominación había estado reservada hasta ese momento a compañías extranjeras.

El fallo hace permanente la suspensión temporal de las sanciones ordenada por la jueza en marzo y entra en vigor de inmediato.

"Acogemos con satisfacción el fallo del tribunal, que declara ilegal la determinación de que la empresa constituía un riesgo para la cadena de suministro", dijo el jueves un portavoz de Anthropic.

"Seguimos enfocados en trabajar de forma productiva con el gobierno para aprovechar la IA en favor de nuestra seguridad nacional, de modo que todos los estadounidenses se beneficien de esta tecnología", añadió.

- "Efectos disuasorios" -

El ejército había estado utilizando Claude en una variedad de sistemas clasificados y sensibles. De acuerdo con informes del Wall Street Journal y de Axios, incluso se utilizó durante la operación en enero para la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

La designación como un riesgo para la cadena de suministro, formalizada en marzo, canceló los contratos militares de Anthropic y prohibió a otros contratistas del Pentágono usar la tecnología desarrollada por la empresa.

"El perjuicio causado por las sanciones ha tenido repercusiones en el sector de la contratación pública, generando un riesgo de importantes efectos disuasorios", señaló el fallo.

Sin embargo, la victoria de Anthropic es parcial por el momento, ya que el gobierno puede apelar la decisión.

Además, una segunda sanción impuesta por el Pentágono, con base en regulaciones para la contratación pública, sigue vigente y a la espera de un fallo en Washington, donde un juez se negó en abril a suspenderla.

La Casa Blanca también ha mostrado malestar ante las reiteradas advertencias de Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, sobre los peligros de la inteligencia artificial, incluido su impacto en los empleos.

Anthropic y su rival OpenAI lanzaron este año sus modelos más potentes, conocidos como Claude Mythos y Sol, respectivamente, lo que intensificó la preocupación en el sector en torno a la seguridad y la protección de los sistemas.

El mes pasado, Anthropic reconoció que tres versiones distintas de su modelo Claude lograron acceder sin autorización a organizaciones externas durante unas pruebas en las que debían permanecer aisladas de sistemas del "mundo real".

Un incidente similar en OpenAI dio lugar a una petición, firmada por más de 1000 empleados de importantes empresas de inteligencia artificial, en la que se instaba al gobierno de EE.UU. a ayudar a ralentizar el lanzamiento de los modelos más avanzados.

Amodei figuraba entre los firmantes de la petición.

Se espera que, en cuestión de semanas, la empresa salga a bolsa en una operación que podría superar el histórico debut de SpaceX en Wall Street el pasado mes de junio, cuando recaudó 86.200 millones de dólares.