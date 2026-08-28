Justicia de EE.UU. declara ilegales sanciones a Anthropic impuestas por Trump
Una jueza federal de EE.UU. declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a la empresa de inteligencia artificial Anthropic; por considerarlas una represalia a las críticas
Una jueza federal de EE.UU. declaró el jueves ilegales las sanciones impuestas en febrero por el gobierno de Donald Trump a la empresa de inteligencia artificial Anthropic, por considerarlas una represalia a las críticas que la compañía hizo públicamente al Pentágono
"La invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del gobierno", declaró la jueza Rita Lin en una decisión de 59 páginas consultada por la AFP
La decisión prohíbe a las agencias federales mencionadas en la demanda aplicar la orden de dejar de utilizar las herramientas de Anthropic, creadora del chatbot Claude, y anula la designación de la empresa como "riesgo para la cadena de suministro" hecha por el secretario de Defensa, Pete Hegseth