Justicia de EEUU ratifica acuerdo de compra de Warner por parte de Paramount

La Justicia de Estados Unidos ratificó el miércoles el acuerdo entre Paramount Skydance y 12 estados del país para la adquisición de Warner Bros Discovery, a cambio de una serie de compromisos asumidos por el comprador.

La decisión pone oficialmente fin a casi tres meses de procedimientos por riesgo de infracción de las normas de la competencia y elimina el último obstáculo para la creación de un nuevo gigante del cine y la televisión.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia tiene vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, ganó en febrero una guerra de ofertas con Netflix para hacerse con el control de un conjunto de activos que incluye Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

La administración Trump aprobó en junio el acuerdo, una de las mayores fusiones de medios de la historia, sin exigir cambios en su modelo de negocio, antes de que 12 estados presentaran demandas para bloquear la operación.

Según los informes, la financiación del acuerdo incluye unos 24.000 millones de US$ en capital procedente de fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

El padre de David Ellison, el multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison, aportó una financiación clave y una garantía a los prestamistas que respaldan la operación.

Los opositores al acuerdo en la industria cinematográfica señalaron que la empresa resultante recortaría puestos de trabajo en Hollywood y reduciría la producción anual de películas, mientras que grupos de medios informativos temían que la independencia de CNN pudiera verse comprometida.

El fallo de la jueza federal Araceli Martínez-Olguín incluye varias salvaguardias al respecto, entre ellas un consejo destinado a proteger la independencia editorial de CNN.

Las partes llegaron al acuerdo el 21 de septiembre pero faltaba la aprobación de la Justicia.

La ratificación de lo convenido se produjo pocos días después de que Trump prohibiera a CNN, Politico y MS NOW el acceso a la Casa Blanca. Los medios demandaron con éxito a la administración para que se revocara la decisión.