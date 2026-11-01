Justicia de EEUU rechaza intento de Trump de bloquear elección en Alaska clave para el Senado

Una jueza federal estadounidense desbarató el domingo un intento sumamente inusual del gobierno del presidente Donald Trump de impedir una eventual victoria demócrata en las elecciones al Senado en Alaska.

El Departamento de Justicia había solicitado al tribunal que bloqueara la certificación de los resultados si el actual senador republicano Dan Sullivan perdía el martes, debido a que un segundo candidato, también llamado Dan Sullivan, le había restado votos.

La magistrada Sharon Gleason rechazó la demanda por su inviabilidad.

La acción legal, que Trump afirmó haber ordenado personalmente, generó alarma, ya que se teme que los republicanos intenten impugnar las derrotas por el control del Congreso.

Alaska es uno de los estados en los que los demócratas buscan arrebatar escaños republicanos en su difícil intento por obtener la mayoría en el Senado.

Según la demanda impulsada por Trump, la candidata demócrata en Alaska, Mary Peltola, intentó obtener una ventaja injusta promoviendo a un segundo candidato también llamado Sullivan para confundir a los votantes que tenían la intención de apoyar al actual senador republicano homónimo.

El presidente buscó forzar una investigación en caso de que ganaran los demócratas para comprobar cuántos votantes que apoyaron al segundo Sullivan realmente querían elegir al republicano.

De acuerdo con la sentencia de la jueza Gleason, tales cambios de última hora en las reglas electorales son totalmente desaconsejables.

Peltola ha negado haber reclutado deliberadamente al segundo Sullivan para la contienda.