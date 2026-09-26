Justin Verlander se despide entre lágrimas; Tigres remontan y vencen 4-3 a Piratas

DETROIT (AP) — Justin Verlander se despidió entre lágrimas, acompañado por su hija de siete años, al dejar por última vez el montículo de las Grandes Ligas en la victoria de los Tigres de Detroit por 4-3 que remontaron el sábado ante los Piratas de Pittsburgh.

Eduardo Valencia conectó un jonrón de dos carreras para dejar tendido al rival frente a Mason Montgomery (6-4) en una novena entrada de tres carreras que incluyó un rodado productor de Kevin McGonigle.

Verlander permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y seis ponches, en una actuación de 91 lanzamientos.

Verlander terminó con marca de 266-159 en 557 aperturas, con efectividad de 3,33 y 3.560 ponches, octavo en la lista histórica.

El boricua Javier Báez conectó un doble productor en la sexta, y Bryan Reynolds amplió la ventaja de Pittsburgh a 3-1 con un triple impulsor en la octava.

Jacob Waguespack (2-2) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir carreras.

Pittsburgh (81-80) necesita una victoria para lograr su primera temporada ganadora desde 2018.

El relevista de los Piratas Kirby Yates hizo la primera apertura de su carrera tras 517 apariciones como relevista. El derecho de 39 años permitió dos hits en 1 2/3 entradas en lo que, según manifestó, podría ser su último juego.

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