Kansas elige a un demócrata como senador por primera vez desde 1932

El demócrata Adam Hamilton fue elegido el martes como senador de Kansas, según proyecciones de medios estadounidenses, una hazaña en ese estado en el corazón de Estados Unidos que no había elegido a un senador demócrata desde 1932.

Este pastor se impuso frente al senador republicano saliente Roger Marshall, según las cadenas CNN y NBC.

El resultado supone un revés para el presidente Donald Trump, que se impuso en Kansas por más de 10 puntos en cada una de sus tres campañas presidenciales y viajó allí la semana pasada para movilizar apoyo para Marshall.

Hamilton, pastor de una megaiglesia metodista que estuvo registrado como republicano hasta hace poco, había considerado presentarse como independiente antes de entrar en la contienda como demócrata.

Hizo campaña como moderado, se mantuvo distante de los líderes nacionales del partido y prometió no respaldar a Chuck Schumer como líder de la mayoría en el Senado.

También criticó la forma en que el gobierno del expresidente Joe Biden gestionó la inmigración.

Hamilton dirigió en gran medida sus ataques a Marshall y a los republicanos del Congreso más que al presidente.

"Yo no me estoy postulando contra el presidente Trump", dijo en su último debate.