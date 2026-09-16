Karol G, Rosalía y Ca7riel & Paco Amoroso entre los más nominados a los Grammy Latinos

El compositor mexicano Édgar Barrera lidera la pelea por los Grammy Latinos con 10 nominaciones, seguido de Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, con siete cada uno, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

La mayor noche de la música latina se celebrará el 12 de noviembre.

Barrera, quien competirá este año a mejor productor, así como por sus colaboraciones con estrellas como Karol G y Carín León, conserva el récord al mayor número de nominaciones a los Grammy Latinos: 82.

La española Rosalía competirá por el Álbum del año con su nuevo trabajo Lux (Complete Works), así como por Grabación y Canción del año con la pieza "La Perla", que interpreta junto a la agrupación Yahritza y Su Esencia.

En las tres categorías más importantes de la noche se medirá con la colombiana Karol G, nominada con su álbum Tropicoqueta, y con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, gracias a su trabajo Free Spirits.

El uruguayo Jorge Drexler también disputa las tres categorías con su álbum Taracá y la canción "¿Cómo se ama?".

La cantautora mexicana Silvana Estrada cosechó seis nominaciones, al igual que la chilena Mon Laferte.

Otros destaques son la banda venezolana Rawayana, con su ¿Dónde Es El After?, y la brasileña Anitta, con EQUILIBRIVM; consiguieron su primera nominación a Álbum del año.

Zeca Veloso, hijo del astro brasileño Caetano Veloso, la venezolana Maye y el mexicano Macario Martínez figuran entre los contendientes a alzarse con el premio a mejor nuevo artista.

La Academia Latina de la Grabación eligió trabajos lanzados entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de 2026.

"Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina", dijo en un comunicado Manuel Abud, director ejecutivo de la institución.

Los Grammy Latinos consideran a las composiciones cuyas líricas están mayormente escritas en español, portugués u otro idioma regional.

La 27ª edición de los Grammy Latinos se celebrará en Las Vegas.

La antesala de la ceremonia estará dedicada al reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien será homenajeado como la persona del año por la Academia Latina de la Grabación.