Kast dice que la ONU "no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos"

El presidente chileno, José Antonio Kast, acusó este martes a la ONU de no enfrentar los retos de esta época y llamó a reformar su estructura, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Kast formuló esta crítica tras asegurar que la Asamblea no podía mantenerse indiferente ante las guerras que desangran a los combatientes y empobrecen al resto del mundo.

El presidente se refería así a conflictos como el que enfrenta a Estados Unidos e Irán desde febrero y que ha disparado el precio del petróleo por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz.

"Esta organización no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos. No es solamente un problema de liderazgo, presente o futuro, sino también un problema de acción", declaró el mandatario ultraderechista.

Kast recordó que Chile, y la mayoría de los países de la ONU, deben importar casi todo el crudo que consumen y sufren el impacto económico de "guerras que no provocaron y que no pueden detener".

"Naciones Unidas tiene un rol que jugar y lo tiene que hacer con el carácter y la energía que hasta hoy no ha mostrado", afirmó.

El mandatario aseguró que la organización "delibera en exceso y ejecuta con lentitud". Propuso tres medidas para devolverle la eficacia: reducir la burocracia, suspender las "agendas que no son prioritarias" y reformar el Consejo de Seguridad para que sus decisiones vuelvan a ser respetadas.

Según Kast, quien participaba en su primera Asamblea General, el auge de la inteligencia artificial hace aún más urgente la necesidad de reformar la ONU.

"Naciones Unidas debe ser capaz de sentar a la humanidad a conversar sobre la tecnología que va a decidir este siglo, antes de que todo sea resuelto por un algoritmo", sostuvo.