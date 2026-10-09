Keegan Allen, actor de "Pretty Little Liars", dice que fue golpeado y asaltado en Los Ángeles

Sangrando profusamente, el actor de "Pretty Little Liars", Keegan Allen, denunció haber sido víctima de un robo en Los Ángeles la noche del jueves.

Allen posteó un clip en Instagram en el que se le ve conmocionado y sangrando de lo que parece una herida en la cabeza. La sangre le corre por el cuello, la ropa y le cubre una de las manos, mientras el actor describe el incidente.

"Me acaban de robar mi reloj a las afueras de Laurel Supply", dijo Allen, refiriéndose a un supermercado de West Hollywood, uno de los vecindarios de clase alta de Los Ángeles.

"Dos tipos me golpearon en la cabeza y me apuntaron con una pistola y un cuchillo, y luego huyeron".

La publicación del actor de 37 años incluye imágenes de una cámara de seguridad en la que se ven a dos hombres encapuchados arrinconándolo al lado de una camioneta en un estacionamiento.

En el video se ve también a Allen quitarse algo de la muñeca mientras le apuntan con armas de fuego. Después le golpean varias veces y salen corriendo.

El departamento del sheriff confirmó que "la víctima fue golpeada en la cabeza con una pistola. Los sospechosos obtuvieron el reloj de la víctima y huyeron en un vehículo no identificado".

Allen etiquetó en su publicación a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y al gobernador de California, Gavin Newsom, e instó a las autoridades a capturar a los sospechosos.

"West Hollywood ya no es seguro", comentó el actor.