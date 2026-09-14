Kennedy Center se enfrenta a su posible cierre y bancarrota, según un medio de EE.UU.

Los directivos del Kennedy Center, que han tratado de agregar el nombre del presidente Donald Trump a esta prestigiosa institución en la capital estadounidense, afirman que se enfrenta a la bancarrota y a un posible cierre en cuestión de días, informó The Washington Post el domingo.

De acuerdo con documentos obtenidos por el periódico, el martes se espera una votación de la junta directiva del centro sobre si cierra o no el edificio principal del centro de artes escénicas de Washington, bajo necesidades financieras y de seguridad.

Los responsables advierten en los documentos que el Centro "podría quedarse sin capacidad para pagar la nómina o los contratos rutinarios de mantenimiento en cuestión de semanas", informó el Post.

Con el reconocimiento público a Trump en la fachada del Centro, argumentan que esto ayudaría a asegurar los recursos para mantenerlo a flote.

Según informó el renombrado diario, "se pidió a los miembros del consejo de administración que elijan entre 10 textos que podrían colocarse en el exterior del edificio, bajo su nombre", para acreditar públicamente a Trump por la renovación.

Poco después del inicio de su segundo mandato, Trump se hizo a sí mismo presidente del Kennedy Center, nombrado así en honor al fallecido John F. Kennedy, quien defendió los derechos civiles antes de ser asesinado en 1963.

En diciembre, la junta designada personalmente por Trump votó para cambiarle el nombre a "Centro Trump-Kennedy", una medida bloqueada después en los tribunales.

El Post informó que la expectativa de recaudación era de 124 millones de dólares de los 220 millones proyectados en el presupuesto, "dejando un déficit de aproximadamente 23 millones de dólares, incluso después de importantes recortes de gastos" en el último año fiscal.

El propio edificio sufrió daños tras una fuerte tormenta a principios de este mes, cuando "una sección de yeso del techo (...) se desprendió en el Gran Vestíbulo y cayó unos 60 pies (18 metros)", reportó el Post.

Una serie de artistas han cancelado allí sus conciertos en respuesta a la toma de poder de Trump, mientras que medios televisados estadounidenses han afirmado que las entradas al Kennedy Center han caído a sus niveles más bajos desde la pandemia de covid.