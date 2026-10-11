Kipruto conquista por fin el maratón de Chicago; Feysa repite corona

El keniano Amos Kipruto conquistó este domingo su primer maratón de Chicago al imponerse con autoridad en una prueba de gran nivel, mientras que la etíope Hawi Feysa defendió con éxito el título femenino.

Kipruto cruzó la meta en 2h01:09, nuevo récord personal para el corredor de 34 años, que había terminado tercero en 2024 y segundo en 2025.

El etíope Tadese Takele, campeón vigente en Tokio y debutante en un maratón estadounidense, terminó segundo, mientras que su compatriota Milkesa Mengesha fue tercero.

Kipruto lanzó su ataque decisivo a poco más de ocho kilómetros de la meta para desprenderse del campeón defensor y principal favorito, el ugandés Jacob Kiplimo, que terminó relegado al cuarto puesto, y encaminar una victoria incontestable.

"La carrera de hoy fue realmente buena para mí (...). Vine aquí en 2024, quedé en tercer lugar; en 2025, quedé en segundo lugar. Y ahora, en 2026, para mí era ganar o morir", dijo Kipruto.

El campeón terminó con casi dos minutos de ventaja en una jornada de condiciones ideales y se desplomó brevemente al cruzar la meta antes de levantarse con una amplia sonrisa.

Ganador del maratón de Londres en 2022, Kipruto había establecido este año su anterior mejor marca personal en la prueba británica.

En Chicago, sin embargo, no encontró rival.

"La preparación para la maratón de Chicago 2026 fue perfecta para mí. Mejoré mucho en los entrenamientos para la anterior maratón de Londres", dijo Kipruto.

"Pero me dije: 'vamos por Chicago' y que pase lo que tenga que pasar. Todo es cuestión de mentalidad. Era un grupo de competidores difícil, pero me lo propuse y dije: 'vamos'".

Su registro lo situó empatado como el quinto maratonista más rápido de la historia.

- Feysa repite -

En la categoría femenina, Feysa revalidó el título con una brillante actuación y un nuevo récord personal de 2h13:33.

"Estoy eufórica por haber ganado por segunda vez", declaró la etíope a través de un intérprete.

La keniana Sharon Lokedi, vencedora este año en Boston, acompañó a Feysa durante buena parte del recorrido, pero terminó 34 segundos por detrás.

"Sin duda se convirtió en toda una batalla, especialmente después de que el marcapasos se retirara alrededor del kilómetro 33. Pero alrededor del kilómetro 35, fue ahí cuando tuve bastante claro que ya lo tenía en el bolsillo", dijo Feysa.

La también keniana Brigid Kosgei, poseedora del antiguo récord mundial de Chicago con 2h14:04 desde 2019, terminó tercera.

Kosgei confirmó así su buen momento tras conquistar el maratón de Shanghái en 2025 y el de Tokio este año.

Más de 55.000 corredores participaron en la 48ª edición de la prueba.

En la competición de silla de ruedas, la suiza Catherine Debrunner pulverizó su propio récord mundial femenino con un tiempo de 1h33:16.