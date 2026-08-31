Kushner atribuye a una lucha de poder la caída del plan de inversión privada en FIFA

El empresario Joshua Kushner atribuyó este lunes a las luchas de poder dentro del fútbol mundial la fuerte resistencia que encontró el plan de la FIFA para abrir a la inversión privada parte de sus competiciones, incluido el Mundial, y reconoció que su firma no habría participado de haber anticipado semejante nivel de oposición.

Los comentarios de Kushner -hermano del yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump-, los primeros desde que la FIFA abortara su plan privatizador, llegan mientras la UEFA prepara una causa penal contra el presidente del órgano rector del fútbol mundial, Gianni Infantino.

"Aunque respaldamos las motivaciones de FFE (FIFA Forward Enterprise), no supimos apreciar la dinámica política del fútbol mundial ni hasta dónde algunos estaban dispuestos a llegar", dijo Kushner en un comunicado enviado por correo electrónico a la AFP.

"Si hubiéramos sabido en qué se iba a convertir esto, no nos habríamos involucrado", añadió Kushner, cuya firma Thrive Capital trabajó en el acuerdo en privado durante meses y habría encabezado el proceso de inversión.

FIFA Forward Enterprise era un plan para atraer inversión privada a los diversos torneos de la FIFA, mediante la venta de participaciones en una nueva filial comercial de 20.000 millones de dólares.

La FIFA sostuvo que la iniciativa habría generado unos 4.200 millones de dólares destinados a apoyar a las federaciones con menos recursos y subrayó que las asociaciones miembro conservarían la facultad de aprobarla o rechazarla mediante votación.

- Un plan "oscuro y opaco" -

Los críticos contra el plan argumentaron que se había urdido en secreto para beneficiar a sus inversores.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, lo calificó de "oscuro y opaco acuerdo de despacho".

La UEFA ha pedido la destitución de Infantino y ha acusado al presidente de la FIFA de "gestión criminal".

Según documentos legales consultados por la AFP, la UEFA está recopilando pruebas para una posible denuncia penal en Suiza, donde tienen su sede tanto la confederación europea como la FIFA.

La presión sobre Kushner también ha aumentado en Estados Unidos. Según diversos medios, el empresario podría ser llamado a declarar, mientras que la UEFA pidió a un tribunal de Nueva York autorización para exigir la entrega de documentos y tomar declaración a representantes de su firma como parte del caso.

"El dinero en el fútbol históricamente se ha concentrado entre un pequeño grupo de países", señaló Kushner en el comunicado.

"La idea detrás de FFE era dirigir más capital y equidad de forma uniforme entre los 211 países miembro, proporcionando una inversión significativamente mayor a las naciones menos desarrolladas para fomentar el talento local, apoyar el fútbol base, mejorar la experiencia de los aficionados y, en última instancia, hacer crecer el fútbol mundial en todas partes".

"Era una idea sobre la que cada Asociación Miembro votaría, no una obligación ni una imposición", añadió en la misiva.

Kushner es también un inversor clave en la compra récord de 12.500 millones de dólares de Los Angeles Lakers, uno de los equipos más exitosos en la historia de la NBA y del deporte estadounidense.