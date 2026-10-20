La acción de Netflix baja y no logra tranquilizar a Wall Street

Las acciones de Netflix cayeron el martes después de que la publicación de sus resultados trimestrales no lograra disipar las preocupaciones de los inversores, pese al crecimiento de los ingresos.

En el tercer trimestre, la facturación del grupo aumentó un 11,8% interanual, hasta 12.870 millones de dólares, en línea con las expectativas de los analistas según el consenso elaborado por FactSet. El beneficio neto se disparó un 44%, hasta 3.660 millones.

"Sabemos que hay cierta preocupación entre los inversionistas acerca del crecimiento de nuestras horas de visualización", dijo la empresa en una carta a los inversionistas, en referencia a la manera en que la compañía mide la participación, y agregó que confía en poder acelerar ese crecimiento.

La acción de la empresa perdía alrededor de un 5% hacia las 20H30 GMT en las negociaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street. El título ya había caído alrededor de un 25% desde enero.

YouTube capta ahora casi el doble de tiempo de pantalla que Netflix en los televisores estadounidenses, con un 14,2% frente a un 7,8% en julio, según el instituto Nielsen.

Netflix destacó que menos abonados han rescindido su suscripción que hace un año, tanto a escala mundial como en Estados Unidos.