La angustia de una famosa atleta estadounidense ante el sueño de formar una familia: “¿Es muy tarde?”

Así como los atletas suelen compartir los buenos momentos y sus logros deportivos, algunos se atreven a publicar momentos trascendentales de su vida, incluso aquellos en los que se muestran más vulnerables.

Así lo hizo Lolo Jones, reconocida por sus participaciones olímpicas tanto en bobsleigh (descenso en trineo) en los juegos de invierno como en la pista de atletismo en los de verano. La atleta realizó un sentido posteo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores.

Preocupada por las dificultades que implica la edad al momento de concebir, Jones tomó la decisión de someterse a un tratamiento de fecundación in vitro, abreviado como IVF, por sus siglas en inglés, con el firme deseo de formar una familia.

Este viernes la atleta cumple 40 años y reveló: “Nada me ha asustado más que sentir que me estoy quedando sin tiempo para tener una familia”. En un video que muestra el proceso, Lolo fue relatando cómo llegó a este punto: “Originalmente quería congelar mis óvulos cuando tenía poco más de 30 años. Seguía pensando que conocería a mi esposo y todo saldría bien. Bueno, aquí estoy casi 10 años después y no lo he encontrado. Con mi ansiedad aumentando a diario por saber si podría tener hijos”.

La atleta estadounidense Lolo Jones compartió su procedimiento de congelación de óvulos

La deportista estadounidense explicó que el procedimiento no es tan sencillo porque requiere, en un primer momento, determinar si la persona es candidata al IVF: “Puedes tener 35 años y tener el conteo de óvulos de alguien que tiene 25 o puedes tener 25 años y ya perder tus óvulos a un ritmo elevado”, dijo para animar a otras mujeres a consultar con un especialista sobre sus posibilidades. Para su fortuna, los estudios determinaron “que tenía una gran reserva de óvulos para mi edad! ¡3.2! ¡Gloria a Dios, soy fértil!”, agregó.

“Si sabes que quieres formar una familia, pero no puedes hacerlo ahora, tal vez por razones profesionales o porque no tienes un marido, considera congelar tus óvulos”, dijo a sus seguidoras en un video en el que se mostró emocionada hasta las lágrimas y prometió que actualizará a su comunidad sobre los siguientes pasos en el procedimiento.

Lolo Jones reveló en el pasado que prefiere abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta el matrimonio @lolojones - @lolojones

Lolo Jones y su lucha personal a favor de la virginidad

Lolo Jones ha recibido críticas por declaraciones en las que expresa su decisión de abstenerse de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio: “Es una especie de regalo que quiero hacerle a mi marido. Pero, entiéndelo, por favor, es un viaje duro. Hay muchas mujeres vírgenes y quiero hacerles saber que es lo más duro que hecho en mi vida. Ha sido más difícil permanecer virgen antes del matrimonio que entrenar para los Juegos Olímpicos o graduarme en la universidad”, expresó en 2020 en un programa junto al actor Kevin Hart.

Sin embargo, en mayo de este año, reconoció que esa apertura para hablar su vida privada ha provocado una oleada de burlas: “Me molestan todo el tiempo por no querer tener sexo antes del matrimonio. Hombres me escriben por mensaje privado y me dicen que estoy vieja”.

Además, Jones reveló que ha tenido dificultades para encontrar una pareja estable: “Hoy bloquée al hombre con el que estuve hablando por ocho meses, mi corazón no aguantó más. Él me dio muchas señales confusas. Habló de matrimonio y de hijos pero después me dejó en la friendzone (”zona de amistad”). Nunca tuvo tiempo para verme. Estoy cansada de las citas”, compartió en una sensible publicación en Instagram, en donde recibió el apoyo de sus seguidores.