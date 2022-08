Su hija viajaba sola y la aerolínea tuvo un error imperdonable: “Entré en shock”

Hay ocasiones en las que los papás no pueden volar con sus hijos y protegerlos para que lleguen a salvo a su destino, por eso algunas aerolíneas tienen servicio de acompañantes, quienes se encargan de cuidarlos y dejarlos con su tutor responsable cuando el avión aterriza. No obstante, a veces hay incidentes, como el que denunció una madre en Twitter y que se volvió viral. La mujer descargó su enojo contra la compañía Aeromar, a la que le pagó para que su hija no viajara sola y su caso, según describió ella misma, pudo terminar en algo fatal. “Abro hilo del trato de ‘maleta’ que Aeromar me proporcionó en la custodia que pagué y que pudo haber terminado en tragedia, porque abandonaron a mi hija en el aeropuerto como si fuera una maleta “, inició.

“El día de hoy adquirí un servicio de custodia para que mi pequeña menor de edad pudiera viajar sola en el vuelo 425 de Aeromar. La dejé en compañía de tres personas que la custodiarían hasta su avión”, continuó su relato, que acompañó con un documento que evidenciaba el servicio.

La carta de menor sin acompañante firmada por los responsables @BicireporteraDF

La madre aseguró que 25 minutos después recibió una llamada de la menor en la que le decía que estaba perdida y que sus custodios la habían abandonado en la sala de espera. “Mi hija debía estar abordando y no perdida”, añadió la usuaria identificada como Bicireportera en Ciudad de México. También relató que otra persona de la misma compañía había llevado a su hija a la Terminal 1 rumbo a otro vuelo.

“Entré en shock porque no entendía lo que pasaba. Mi hija debía estar abordando y no perdida en uno de los aeropuertos más grandes del mundo”, escribió. Según la madre de la niña, minutos después la custodia se comunicó porque creyó que el número que tenía era de su hija.

“Obviamente, al escuchar que casi me salgo del teléfono para recordarle a su mamá, me colgó, e inmediatamente me bloqueó. Mientras tanto, mi hija seguía perdida y el protocolo de acción de las autoridades del aeropuerto no ayudó mucho, ya que nadie podía apoyarnos para devolverla a donde la habían dejado ‘olvidada’ (terminal 2). La persona de custodia se había llevado toda la documentación de mi hija, incluido su pase de abordar”, describió.

Madre cuenta cómo una aerolínea cometió un error fatal con su hija @BicireporteraDF

Según la mamá de la niña, en el aeropuerto tardaron aproximadamente una hora para devolver a la pequeña “sana y salva”. “Cuando nos encontramos por fin nuevamente en mostrador, se limitaron a decirnos que ‘una disculpita’, que serán más cuidadosos para la próxima”, recordó y recalcó sobre la aerolínea: “No tiene la menor idea del terror que vivimos al no saber el paradero de nuestra hija”.

“Espero que después de lo ocurrido en día de hoy, las autoridades de Aeromar sean mucho más cuidadosas con su servicio de custodia. Las personas no son maletas, mucho menos una menor. No sabemos qué hubiera ocurrido si no llevaba celular para llamarnos.”, concluyó la madre.

El medio mexicano El Universal solicitó una respuesta de la aerolínea para conocer su versión sobre este incidente.

Consejos para los niños que viajan sin sus papás

La publicación desató los comentarios de personas que han vivido angustias similares a la de esta mujer: “Qué terror. Mi hijo viajó solo varias veces siendo menor de edad y puedo imaginar tu angustia. Tip: por si llegara a quedarse sin comunicación vía celular, yo siempre le metía en algún bolsillo de la ropa una tarjeta con mis datos de contacto e información de vuelo”, recomendó una mujer en uno de los twits que suma cientos de reacciones. “Y siempre permanecer en el aeropuerto hasta tener la certeza de que el avión ya despegó (incluso me quedaba 30 minutos después de la confirmación del despegue) Y no hagas caso de los mononeurales incapaces de entender que muchos niños viajan custodiados por diversos motivos”, añadió.

Una persona más dio otro consejo: “WhatsApp y Maps pueden compartir la ubicación en tiempo real. Si la prioridad era reencontrarte con tu familiar”, puntualizó. En tanto que otros condenaron la forma de actuar de la aerolínea: “Negligentes y actuación criminal”.