Johnny Depp vs. Amber Heard, el juicio en vivo: el minuto a minuto de los alegatos de la corte

11.44 La corte entró en un breve receso de 15 minutos

Las primeras casi dos horas del juicio transcurrieron con el interrogatorio a Amber Heard en cuanto a la descripción de su relación con Johnny Depp, sus acusaciones de agresión sexual con una botella y la posterior “carta de amor” que la actriz le escribió al protagonista de Piratas del Caribe.

11.38 Las notas de amor de Amber Heard a Johnny Depp: “Quiero destrozarte”

Ahora el interrogatorio se centró en otra parte de evidencia documentada, las cartas románticas que Amber Heard le escribió a Johnny Depp. “El verdadero amor no se trata solo de la locura de la pasión... se trata de tu mejor amigo... Quiero destrozarte”, se pudo leer en el texto que se exhibió en la corte. En su testimonio, la actriz dijo que escribió el mensaje luego del incidente del dedo en Australia y después de que alegara que Depp “golpeó” a su hermana. Añadió que firmó bajo como “Slim”, un apoyo que el actor usaba para su entonces esposa.

11.05 Amber Heard dice que no buscó ayuda médica después de la supuesta agresión sexual

La abogada de Johnny Depp cuestionó por qué no había registros médicos derivados de la supuesta agresión sexual, a pesar de que Amber Heard afirmó en su testimonio que sufrió heridas y que sagraba. “No busqué tratamiento”, respondió ella.

10.51 Amber Heard dice que no recuerda los detalles de la supuesta agresión sexual por parte de Johnny Depp

La abogada Camille Vasquez cuestionó a Amber Heard sobre la secuencia de eventos, comenzando con Johnny Depp rompiendo un teléfono y cortándose una parte de su dedo, luego inmovilizándola sobre un mostrador, y donde, supuestamente insertó una botella de Maker’s Mark en su cuerpo. La actriz retrocedió y expresó que no podía recordar la secuencia exacta de eventos y que nunca afirmó que lo hizo. “Como siempre he dicho, no recuerdo exactamente qué sucedió primero, o la secuencia”, expresó

10.45 La supuesta agresión sexual de Johnny Depp contra Amber Heard con una botella

La defensa de Johnny Depp dirigió el contrainterrogatorio hacia el incidente de 2015 en Australia, durante el cual Amber Heard afirmó que su entonces esposo la agredió sexualmente con una botella después de cortarse la parte superior del dedo.

10.30 Amber Heard: “El primer año con Johnny Depp fue ‘mágico’”

El contrainterrogatorio comenzó cuando la abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, confirmó que, de acuerdo con la actriz, el primer año de su relación con Johnny Depp fue “mágico”. Luego, Vasquez mostró un cuchillo grande que Heard le regaló a Depp, después de que supuestamente comenzó a abusar de ella en 2012.

10.15 Más de medio millón de personas siguen el juicio en vivo

Con apenas un cuarto de hora desde el inicio de la sesión, más de 615.000 personas observan la transmisión en directo a través del canal de Youtube de Law&Crime. Asimismo, otras decenas de miles también lo siguen por CourtTV.

10.00 Se reanuda el juicio Johnny Depp vs. Amber Heard en la corte

Este martes, continuó el juicio en el Palacio de Justicia del Condado de Fairfax, Virginia. El intérprete de Piratas del Caribe ya rindió su declaración, y ahora la coprotagonista de Aquaman subió nuevamente al estrado como testigo. La defensa del actor continuará con el interrogatorio.

La abogada de Johnny Depp, Camille Vasquez, continuará con contrainterrogatorio a Amber Herad (Crédito: Law & Crime Channel)

09.30 Qué se puede esperar en el segundo día de la quinta semana del juicio

Después de más de dos semanas de duros testimonios y acusaciones controversiales, la corte nuevamente entró en sesión para continuar con el juicio por difamación de US$50 millones de Johnny Depp contra Amber Heard. Luego de un intenso lunes de testimonios y contrainterrogatorios por parte de la abogada del actor, Camille Vasquez, Heard seguirá siendo interrogada sobre sus denuncias de abuso hoy. Además, la defensa de la actriz tendrá la oportunidad de interrogarla de nuevo.

09.00 Seguidores de Johnny Depp abuchearon a Amber Heard cuando llegaba a la corte

Este martes a la mañana, Amber Heard fue recibida con fuertes abucheos por una multitud de personas cuando llegó al tribunal en el Condado de Fairfax en Virginia. Por el contrario, el día anterior, su exesposo, Jhonny Depp, se fue acogido con aplausos y fuertes vítores por sus fanáticos, de acuerdo con New York Post.