La Casa Blanca dice que investigaciones planeadas por demócratas podrían ser "criminalidad"

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca ha emitido una advertencia a los demócratas por sus pesquisas previstas sobre el gobierno de Trump, y llegó incluso a afirmar que esas investigaciones —una función estándar de supervisión del Congreso— podrían equivaler a una “criminalidad flagrante”.

El abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, emitió la advertencia en una carta fechada el lunes dirigida a Robert Garcia, el principal demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Garcia probablemente presidiría el comité en el nuevo Congreso controlado por los demócratas, que se instala en enero. Advirtió a funcionarios de Trump que “contraten abogados” después de las sorprendentes victorias de su partido en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

En respuesta, Scharf escribió en la carta del lunes que “amenazas a funcionarios del poder ejecutivo diseñadas para disuadirlos del servicio público, o procesos concebidos meramente para abusar o infundir miedo en el destinatario, pueden cruzar la línea hacia una criminalidad flagrante”. Punchbowl News fue el primero en reportar la existencia de la carta.

Garcia respondió diciendo que “parece que Donald Trump tiene algo que ocultar” y subrayó que las facultades investigativas del Congreso no necesitan el “permiso de la Casa Blanca”.

“El Congreso tiene un amplio margen para realizar investigaciones y supervisión, una autoridad inherente al poder de legislar”, declaró Garcia.

“El pueblo estadounidense votó de manera abrumadora para que aprobemos leyes que erradiquen la corrupción y los abusos”, agregó.

Los demócratas están preparando amplias investigaciones sobre cómo Trump y su familia se han enriquecido desde que el mandatario regresó al cargo. El presidente republicano y su Casa Blanca han negado cualquier irregularidad.

Garcia quiere examinar el manejo por parte del gobierno de la investigación de Jeffrey Epstein y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Otros objetivos incluyen el salón de baile de la Casa Blanca y otros proyectos de construcción, así como el papel de la familia Trump en acuerdos sobre minerales y las operaciones de criptomonedas con el enviado especial Steve Witkoff.

El secretario de Justicia Todd Blanche declaró en una entrevista con CNN, emitida el domingo, que “podría haber” un delito si la retórica de los demócratas se volvía amenazante. Sin embargo en una aparición en Missouri pareció adoptar un tono más conciliador al señalar: “El Congreso tiene autoridad de supervisión. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. El Departamento de Justicia, el gobierno federal, trabaja con el Congreso para responder a las preguntas que tengan —ya sea mediante citaciones o cartas—, así que no vamos a dejar de trabajar con el Congreso”.

“Nada de lo que he dicho este fin de semana, ni en el pasado, debería sugerir lo contrario”, agregó.

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El corresponsal Eric Tucker contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.