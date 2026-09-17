La Casa Blanca retira al candidato para dirigir la agencia de inmigración de EE.UU.

La Casa Blanca retiró el jueves a su candidato para dirigir la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de aplicar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

Lance Schroyer, exinfante de marina y expatrullero estatal de Oklahoma, fue designado por Trump a principios de este año para ser el próximo director de ICE, un cargo sujeto a confirmación del Senado.

En un breve comunicado publicado en su sitio web, la Casa Blanca informó que la nominación de Schroyer había sido retirada.

No se dio ninguna razón, pero la nominación se había visto bloqueada en el Senado durante meses.

Actualmente, ICE está bajo la dirección de un director interino, después de que el anterior jefe provisional dimitiera en mayo.

Las personas nominadas para encabezar agencias federales deben ser confirmadas por el Senado, pero eso no ha ocurrido con ICE desde 2017.

Sus dirigentes desde entonces han sido directores interinos.

Schroyer se ha desempeñado como asesor del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, mientras esperaba su confirmación por el Senado.

Trump hizo campaña para llegar a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados y, desde que asumió el cargo, ha tomado varias medidas destinadas a acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

Casi 51.000 migrantes en situación irregular fueron detenidos en EE.UU. en agosto, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, superando el anterior máximo histórico de 50.200 de julio.