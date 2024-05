La condena a Donald Trump: qué anticipan las encuestas sobre cómo puede afectar a la elección

Escuchar

NUEVA YORK.- Durante casi una década, Donald J. Trump ha hecho, dicho y sobrevivido a cosas que habrían condenado a cualquier otro político.

Incluso vio aumentar su apoyo después de cuatro acusaciones criminales el año pasado, incluidas causa por falsificación de registros contables por las que finalmente fue declarado culpable el jueves.

El expresidente Donald Trump brinda comentarios a los medios de comunicación después de que un jurado lo declarara culpable de delitos graves por falsificar registros comerciales en el Tribunal Penal de Manhattan, el jueves 30 de mayo de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig, Pool) Seth Wenig - POOL AP

Las encuestas no pueden decirnos cómo responderán los votantes al veredicto sin precedentes. La mayoría de los votantes ni siquiera estaban prestando mucha atención al juicio, y preguntar a los votantes sobre hipótesis siempre es complicado. Con su historial de resiliencia política, seguramente hay pocas razones para esperar que su base leal del movimiento MAGA (”Make America Great Again”) colapse repentinamente después de un veredicto de culpabilidad, o incluso de un encarcelamiento. Es posible que no pierda apoyo en absoluto.

Pero en una elección cerrada en un país estrechamente dividido, cualquier pérdida podría ser crucial. Aunque Trump ha sobrevivido a muchas controversias, también ha sufrido una penalización política por su conducta. Después de todo, perdió la reelección. Y en este ciclo, hay una razón para preguntarse si Trump podría ser ahora más vulnerable: depende del apoyo de muchos votantes jóvenes y no blancos que no han votado por él en el pasado, y que podrían no demostrar ser tan leales como aquellos que han estado a su lado desde el principio.

En los últimos seis meses, muchos encuestadores han pedido a los votantes que consideren el escenario hipotético en el que Trump fuera condenado en el juicio. Es importante enfatizar que estos resultados de encuestas no deben interpretarse como simulaciones de cómo se comportarán los votantes después de una condena en el mundo real. Las preguntas no replican cómo reaccionarán los votantes al contexto completo y los hechos del caso, o a las declaraciones de apoyo de los republicanos, o a la cobertura en Fox News. En cambio, ponen una condena hipotética directamente frente al encuestado.

Una persona pasa por el Tribunal Penal de Manhattan con un globo inflable que representa al ex presidente estadounidense Donald Trump con uniforme carcelario el 28 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York. DAVID DEE DELGADO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, los resultados muestran que un número significativo de los seguidores de Trump están comprensiblemente incómodos con la idea de apoyar a un delincuente. Esta es una línea que Trump no ha cruzado antes, y una pequeña fracción de sus seguidores incluso estuvo dispuesta a decir a un encuestador que votarían por Biden si Trump fuera declarado culpable.

En las encuestas en los estados pendulares (aquellos que no tienen una inclinación definida por uno u otro partido) del New York Times/Siena College en octubre, alrededor del 7% de los seguidores de Trump dijeron que votarían por Biden si Trump fuera declarado culpable en un juicio penal no especificado. Esto puede no parecer un gran número, pero algo así sería decisivo en nuestra era de elecciones cerradas. Más recientemente, una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette realizada durante el juicio del dinero por silencio encontró que una modesta ventaja para Trump entre los votantes registrados a nivel nacional se convirtió en una ventaja de cuatro puntos para Biden si Trump fuera declarado culpable.

Para repetir: estos resultados no deben interpretarse como indicativos de lo que sucederá después de esta condena. Y aunque sus números caigan, muchos votantes podrían finalmente volver a Trump, especialmente los republicanos o aquellos que pueden ser convencidos de que el proceso fue “amañado” en su contra. En las encuestas de los estados pendulares Times/Inquirer/Siena a principios de este mes, los votantes estaban divididos sobre si Trump podría tener un juicio justo. Sus aliados harán todo lo posible para convencer a los votantes de que no lo tuvo.

En esta combinación de fotografías se muestra al expresidente de EEUU Donald Trump (izquierda) y al presidente Joe Biden. (AP Foto) AP

¿Regreso con los demócratas?

Pero Trump no solo cuenta con el apoyo de los republicanos y los leales a MAGA en el ecosistema informativo conservador. Su fortaleza en las encuestas depende cada vez más de una sorprendente fuerza entre los votantes de los distritos tradicionalmente demócratas, como los jóvenes, los no blancos y los votantes indecisos. Muchos de estos votantes están registrados como demócratas, apoyan a los demócratas en las carreras para el Senado de EE. UU. y pueden haber apoyado a Biden en la última elección. Este no es el núcleo de apoyo probado de Trump. Este es un grupo de votantes cuya lealtad aún no se ha establecido, y mucho menos probado.

Las encuestas de Times/Siena y Marquette Law sugieren que estos jóvenes y votantes no blancos podrían ser especialmente propensos a regresar a sus inclinaciones partidistas tradicionales en caso de una condena, con Biden recuperando una ventaja mucho más típica entre los jóvenes y los votantes no blancos. De hecho, casi todos los patrones demográficos inusuales entre los jóvenes, los no blancos y los votantes indecisos desaparecen cuando se pregunta a los votantes cómo votarían si Trump fuera condenado.

En la encuesta de Times/Siena, el 21% de los jóvenes seguidores de Trump dijeron que respaldarían a Biden si hubiera una condena. En comparación, solo el 2% de los seguidores de Trump de 65 años o más dijeron lo mismo. Del mismo modo, el 27% de los votantes negros que respaldaron a Trump cambiaron a Biden, en comparación con solo el 5% de los encuestados blancos.

El expresidente y virtual candidato republicano a la presidencia Donald Trump habla en la noche electoral del Supermartes, el martes 5 de marzo de 2024 en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

En el mundo real, el veredicto puede o no revitalizar el apoyo de Biden entre los votantes jóvenes y no blancos. Pero con Trump contando con el apoyo de tantos votantes que normalmente no se esperaría que lo apoyaran, las condiciones para que esto ayude a Biden pueden estar en su lugar.

Sorpresa

Por un lado, los votantes no vieron este veredicto venir. En la encuesta de Times/Siena realizada durante el juicio a principios de este mes, solo el 35% de los votantes en los estados pendulares esperaban que Trump fuera declarado culpable. Una mayoría, el 53%, esperaba que fuera declarado no culpable.

Y los votantes no habían estado prestando mucha atención. Solo el 29% de los votantes dijeron que estaban prestando “mucha” atención al juicio, y eran desproporcionadamente seguidores de Biden. Solo el 10% de los votantes jóvenes (18 a 29) dijeron que estaban prestando mucha atención.

Manifestantes contrarios a Trump celebran el fallo de la corte de Manhattan DAVID DEE DELGADO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con tantos votantes dudosos de una condena y desconectados por completo, el veredicto puede ser una noticia sorprendente para millones. Esto no significa que los votantes jóvenes y no blancos tradicionalmente demócratas volverán a apoyar a Biden, pero parece más probable que si ya estuvieran prestando atención y esperándolo.

Una de las mejores explicaciones para la fortaleza de Trump entre los votantes desconectados es que se ha beneficiado de estar fuera de las noticias, que sus pasivos políticos se habían desvanecido de la mente de los votantes.

Eso podría no ser más cierto. Puede que no esté claro por algún tiempo si esos votantes se alejarán de Trump y si tal cambio durará. Pero en una carrera tan cerrada, cualquier cosa podría ser suficiente para marcar la diferencia.

Nate Cohn

The New York Times