La confianza de los consumidores de EE.UU. en uno de sus niveles más bajos

La confianza del consumidor estadounidense se ha desplomado en este otoño boreal, acercándose a un mínimo histórico en medio del aumento de los precios de la gasolina y las tensiones comerciales, según una encuesta publicada este viernes

Un índice que mide la confianza del consumidor desde 1952, elaborado por la Universidad de Michigan, se situó en 47,8 puntos, cerca del mínimo de mayo pasado, cuando se situó en 44,8 puntos

Esto representa un descenso interanual de más del 13%

"Ante el aumento de los precios de los combustibles y las tensiones comerciales, los consumidores prevén que sus presupuestos se vean sometidos a una mayor presión", declaró la directora de la encuesta, Joanne Hsu, citada en un comunicado de prensa