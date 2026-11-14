La creciente escasez de salmones, un drama en Alaska

En su pueblo pesquero de Alaska, Bob Candopoulos suele recibir a los turistas bajo un cartel que muestra un salmón real, una especie emblemática de la región pero cada vez más escasa.

"Hace diez años, podíamos salir todos los días y alcanzar nuestras cuotas de salmón", cuenta a la AFP este propietario de una empresa de pesca deportiva.

"Ahora, cuando salimos a pescar, tenemos suerte si encontramos aunque sea unos pocos salmones". "Es terrible", suspira este estadounidense en los muelles de Seward, un pequeño puerto rodeado de montañas nevadas a orillas del Pacífico norte.

Como muchos habitantes de este gran estado polar, este hombre de unos sesenta años culpa a los enormes barcos industriales de arrastre que recorren el golfo de Alaska y el mar de Bering en busca de abadejo, la especie que se utiliza en todo el mundo para elaborar barritas de pescado rebozado y surimi (pasta de pescado).

Sus redes, tan anchas como cuatro aviones comerciales, capturan también accidentalmente miles de toneladas de otros peces cada año.

Estas "capturas incidentales" incluyen salmones, que mueren en el océano en lugar de regresar a los ríos para desovar.

Desde hace varios años, la pesca del salmón real está severamente restringida —o incluso prohibida— para las comunidades indígenas de los ríos Yukón y Kuskokwim.

"Nuestros ríos se están quedando sin peces, pero la industria de la pesca de arrastre no está regulada para evitar que sigan matándolos", se queja Candopoulos.

Indignación política

La mayoría de los barcos de arrastre tienen su base en Seattle, en el estado de Washington, y cerca de dos tercios de los ingresos generados por la pesca del abadejo no se quedan en Alaska.

Esto aviva la desconfianza en una región históricamente acostumbrada a ver pasar a mercenarios deseosos de explotar sus recursos, como pieles de castor, oro o petróleo.

"Alaska es claramente presa de una industria que mueve miles de millones de dólares", se indigna Candopoulos.

El descontento popular ha dado lugar incluso a encuestas políticas que sugieren que la mayoría de los habitantes de Alaska desea prohibir la pesca de arrastre.

Sin embargo, en Seward, los pescadores no piden tanto. "No soy precisamente de los que dicen que hay que eliminar todos los barcos de arrastre", matiza Chance Miller, un marino de 42 años.

Alaska cuenta con una flota considerable de barcos de arrastre locales, algunos de los cuales operan para comunidades indígenas costeras, señala.

También le preocupan las repercusiones económicas.

"Las ciudades se han construido en torno a las plantas de procesamiento. Si esta gente (los barcos de arrastre) no trajera pescado, es posible que estas plantas no podrían seguir abiertas".

Cambio climático

La polémica llegó a colarse en las recientes elecciones al Senado en Alaska, pero la ciencia apunta a otro culpable: el cambio climático.

Estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) indican que el declive del salmón real se debe, ante todo, a las olas de calor marino en el mar de Bering, que provocan la desaparición de sus presas.

El impacto de la pesca de arrastre no es significativo, y su prohibición tendría una eficacia "incierta", resume Brett Watson, economista especializado en recursos naturales de la Universidad de Alaska en Anchorage.

"El cambio climático ha sido identificado como un factor probablemente más importante en la disminución del retorno de los salmones a los ríos Yukón y Kuskokwim; por tanto, es un problema mucho más difícil de abordar", insiste.

En este estado, donde los habitantes reciben un dividendo anual gracias a la explotación petrolera, Ian Raab lamenta que los políticos se enzarcen en disputas sobre los barcos de arrastre, olvidándose de mencionar el calentamiento global.

"Me gustaría mucho (...) que nos preocupáramos más por esto", confiesa este pescador, quien ha dejado de lado el salmón para centrarse en el fletán y el bacalao negro.

A sus 58 años, le preocupan los drásticos recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Donald Trump a la NOAA.

Según Raab, la información meteorológica marina de la agencia ya es menos fiable, y teme que el debilitamiento de la investigación repercuta también en las políticas de gestión de las especies.

"Deberíamos dejarles hacer su trabajo para que yo pueda hacer el mío", sostiene.