La cruel opinión de Donald Trump sobre personas con discapacidad que reveló su sobrino: “Deberían morir”

WASHINGTON.- En 2020, unos meses antes de las últimas elecciones, la sobrina del expresidente Donald Trump, Mary Trump, publicó un libro sobre su tío y lo horrible y psicológicamente retorcido que le parecía. En aquel momento, su hermano, Fred C. Trump III, publicó un comunicado en el que criticaba a su hermana por semejante traición.

Ahora, es él quien empuña el cuchillo. La semana que viene publicará All in the Family: The Trumps and How We Got to Be This Way (Todo en familia: Los Trump y cómo llegamos a ser así), un relato que pone al expresidente bajo una dura luz. The New York Times obtuvo una copia.

El expresidente Donald Trump regresa a la sala del tribunal tras un receso en el tribunal penal de Manhattan, el martes 16 de abril de 2024, en Nueva York. Mary Altaffer - Pool AP

Fred y Mary Trump son hijos de Fred Trump Jr, el hermano mayor de Donald, que luchó contra el alcoholismo y murió de un ataque al corazón en 1981, cuando tenía 42 años.

Fred Trump, de 61 años, se describe a sí mismo como bastante cercano a su tío. Asistió a la toma de posesión de 2017 (escribe que tenía mejor asiento que John McCain) y visitó la Casa Blanca varias veces (el libro incluye una foto de su autor sentado tras el famoso escritorio del Salón Oval).

Una vez, justamente en el Salón Oval, Trump insistió en que su sobrino se quedara en la sala para una llamada telefónica que iba a mantener con el rey Abdullah de Jordania. Puso la llamada en altavoz, para que su sobrino pudiera escuchar al rey agradecer a Trump por matar a un líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. “Lo maté”, se jactó el expresidente delante de su sobrino, según el libro. “Lo maté como a un perro”.

Pero otra reunión en la Casa Blanca dejó al autor con un escalofrío y, se da a entender, la razón para escribir el libro.

El hijo de Fred Trump nació con una rara enfermedad que le provocó discapacidades intelectuales y de desarrollo. Su cuidado había sido sostenido en parte con ayuda de la familia. Tras la elección de Trump, Fred Trump quiso utilizar su relación con la Casa Blanca para hacer el bien. Con la ayuda de Ivanka Trump, su prima, y de Ben Carson, en aquel momento secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, consiguió reunir a un grupo de activistas con su tío.

El presidente “parecía comprometido, especialmente cuando varias personas de nuestro grupo hablaron de los desgarradores y costosos esfuerzos que habían hecho para cuidar de sus familiares con discapacidades profundas”, escribe.

Después de la reunión, Fred Trump afirma que su tío le llevó aparte y le dijo: “tal vez ese tipo de gente debería morir”, dado “el estado en que se encuentran, todos los gastos”.

Los hijos de Fred Trump y Mary Anne MacLeod: Robert, Elizabeth, Fred Jr, Donald y Maryanne The New York Times

El comentario no fue algo aislado, según Fred Trump. Un par de años después, cuando pidió ayuda a su tío porque el fondo médico que pagaba los cuidados de su hijo se estaba quedando sin dinero, Fred Trump afirma que su tío le dijo: “No lo sé. No te reconoce. Quizás deberías dejarlo morir y mudarte a Florida”.

“Quizás no debería haberme sorprendido oír a Donald decir eso”, escribe. “No estaba muy lejos de lo que había dicho aquel día en el Salón Oval tras nuestra reunión con los activistas. Sólo que aquella vez, eran los hijos de otras personas los que debían morir. Esta vez, era mi hijo”.

Otra anécdota mordaz que aparece en el libro ocurrió décadas antes, en los años setenta, cuando el autor afirma haber oído a su tío utilizar un insulto racial después de que su auto hubiera sufrido daños y estuviera buscando a alguien a quien culpar.

“Mira lo que hicieron los negros”, escribe Fred Trump citando a su tío.

El autor describe al expresidente como producto de una educación al estilo de Archie Bunker, “nosotros contra ellos”, en Queens, pero luego señala: “Borracho o sobrio, mi padre nunca usó la palabra con N [negro], que yo haya oído. Y yo tampoco”.

Desmentida

Steven Cheung, vocero de la campaña de Trump, calificó el relato de Fred Trump de “completamente inventado y una noticia falsa total del más alto nivel.”

“Cualquiera que conozca al presidente Trump sabe que nunca usaría ese lenguaje, y las historias falsas como esta han sido completamente desacreditadas”, dijo. Trump ha sido acusado anteriormente de usar el insulto mientras era el anfitrión de su reality show de televisión. Él lo ha negado.

Fred Trump traza un retrato algo matizado de su tío, con detalles que sugieren que su relación era a menudo cordial. Veían juntos The Twilight Zone y jugaban a la pelota. Cuando a Fred Trump le robaron la bicicleta Schwinn azul, fue su tío quien lo llevó a la comisaría para exigir a la policía que hiciera algo, escribe.

El candidato presidencial republicano Donald Trump saluda a los espectadores después de dar un discurso en un acto de campaña el sábado 20 de julio de 2024, en Grand Rapids, Michigan. (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Trump llevaba a su sobrino a jugar al golf. Y cuando Fred Trump quiso ayuda para encontrar un anillo de compromiso, su tío le dijo: “Ve a ver a Ralph Destino. Es el presidente de Cartier. Te ayudará a elegir algo”.

Donald y su exmujer, Ivana, llegaron a la boda de Fred Trump en limusina (llovía demasiado como para aterrizar en helicóptero), y Fred mantenía relaciones decentes con algunos de sus primos, Donald Jr, Eric e Ivanka (asistió a su boda con Jared Kushner).

Algo que el libro deja claro es que, en la familia Trump, los ajustes de cuentas y las discusiones son una forma de vida. “La sangre llegaba en esta familia hasta donde llegaba el signo del dólar”, escribe.

El relato de Fred Trump retoma la bien documentada pelea que tuvo lugar después de que su tío se aliara con dos de sus hermanos para excluirlos a él y a su hermana del testamento de su abuelo. La batalla legal que siguió fue feroz y pública, relatada en las páginas de los tabloides de la ciudad.

Memoir by Trump’s Nephew Will Shed Light Into ‘Darker Corner’ of Family: Fred C. Trump III’s “All in the Family: The Trumps and How We Got This Way” will hit shelves July 30. https://t.co/BXbr2tFobq pic.twitter.com/Hw09dkQz77 — Global Voters (@global_voters) June 11, 2024

Y sin embargo, una vez que todo se arregló, Fred escribe que su tío le invitó a jugar al golf. “Hemos terminado, ¿verdad?”, le preguntó. Cuando su sobrino dijo que sí, el mayor de los Trump le dio un abrazo. (Luego, según el libro, se apartó y añadió: “Tu abogado nunca debería haber dicho eso del tupé de tu abuelo”).

Un Trump demócrata

Fred Trump escribe que, cuando su tío se presentaba a las elecciones presidenciales de 2016, la hermana mayor de Trump, una juez federal llamada Maryanne Trump Barry, quería publicar un ensayo de opinión en el que menospreciaba a su hermano, pero al final decidió no hacerlo.

Y Fred Trump describe su furia hacia su hermana, Mary, por su libro. “Mary no hablaba en mi nombre, como tampoco lo hacía ningún otro miembro de la familia”, escribe. “Odiaba que la gente siguiera asumiendo eso”.

En esta foto de archivo tomada el 9 de octubre de 2016, el candidato presidencial republicano Donald Trump escucha a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton durante el segundo debate presidencial en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri AFP

Fred Trump dice que votó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020. La presidencia divisiva de su tío hizo más difícil ser un Trump, escribe. (Afirma que un día se despertó y encontró pollos muertos esparcidos por su césped de Connecticut).

En una peculiar escena al final del libro, cuenta que fue a ver a su tío después de que hubiera dejado la Casa Blanca, porque tenía problemas para encontrar trabajo. (Fred trabajaba en el sector inmobiliario comercial, pero no para la Organización Trump.) Le dijo a su tío que el nombre de su familia era ahora demasiado “tóxico”, y el expresidente “dio una pequeña sacudida” al oír eso.

Al darse la vuelta para salir, afirma que su tío le retó: “Nunca digas que el nombre Trump es tóxico. Nunca digas eso”.

Por Shawn McCreesh

The New York Times

The New York Times