La desconfianza en la información del gobierno de EE.UU. crece en temas clave, revela sondeo

WASHINGTON (AP) — Los estadounidenses se muestran más escépticos respecto a la información del gobierno que hace unos años, y ahora la mayoría dice que tiene poca o ninguna confianza en la información del gobierno federal sobre elecciones y política, asuntos exteriores o el medio ambiente, reveló una encuesta.

La encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y USA Facts muestra que, aunque la desconfianza en la información del gobierno ha crecido desde 2024, también es más alta que al final del primer mandato del presidente Donald Trump, lo que subraya cómo sus recientes intentos de desmantelar partes de la burocracia federal podrían haber afectado la confianza pública en el poder ejecutivo, en particular entre los demócratas.

Esas sospechas se extienden a los resultados de las próximas elecciones de mitad de mandato. Solo el 34% de los adultos en Estados Unidos confía “mucho” o “bastante” en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, una cifra inferior al 40% de 2024. La certificación suele ser un proceso rutinario en el que funcionarios locales y estatales confirman el recuento de votos, pero se ha politizado desde que Trump perdió las elecciones presidenciales de 2020.

La confianza en la información del gobierno también se ha vuelto más partidista desde el primer mandato de Trump, encontró la encuesta.

“Es bastante difícil confiar en cualquier cosa que se esté comunicando”, afirmó Shannon Ingram, una demócrata de 46 años que vive en Maryland, y señaló como ejemplo las recomendaciones sanitarias cambiantes como muestra de información gubernamental “cuestionable” que ha visto desde que Trump volvió al cargo. “Hay una cantidad significativa de sesgo, y proviene de las personas que están redactando el contenido”.

Menor confianza en la información del gobierno federal

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos tienen poca confianza en la información del gobierno federal sobre el medio ambiente, asuntos exteriores, elecciones y política, aborto o inmigración —y dicen que confían en ella “solo un poco” o “nada en absoluto”.

La desconfianza en lo que dice el gobierno federal ha aumentado al menos ligeramente en casi todos los temas por los que se preguntó en una encuesta de AP-NORC/USA Facts de 2019. Eso incluye la educación —que subió del 37% en 2019 al 53% ahora—, con un salto de 9 puntos porcentuales en el último año.

Los resultados llegan tras un año y medio de agitación en el poder ejecutivo. Trump comenzó a desmantelar partes clave de la burocracia federal poco después de entrar en la Casa Blanca por segunda vez, con medidas para poner fin a programas de larga data y cerrar agencias enteras.

Desde entonces, miles de empleados federales han sido despedidos o han dejado sus puestos, lo que ha reducido sustancialmente las filas de los estadísticos del gobierno, y expertos destacados han advertido sobre riesgos para la calidad de los datos.

Los cambios en regulaciones y recomendaciones también han provocado modificaciones drásticas en la política gubernamental. Cambios recientes en consejos sanitarios de larga data han enfrentado a médicos y organizaciones médicas con el gobierno de Trump por las recomendaciones de vacunación. A principios de este año, la Agencia de Protección Ambiental rescindió una conclusión científica que ha sustentado la acción gubernamental para combatir el cambio climático durante más de una década.

Jeremy Cove, un republicano de 44 años de Missouri, confía en las orientaciones del gobierno de Trump sobre asuntos como las vacunas, pero discrepa con su afirmación de que el cambio climático no está ocurriendo o de que los seres humanos no están contribuyendo a ello.

“Me encanta Trump; voté por Trump, pero algunas de las cosas que está haciendo simplemente me hacen desconfiar más”, comenta Cove. “Cosas como cambiar el nombre del lago Ontario a lago América, te hace pensar cuáles son sus prioridades. Luego te das cuenta de que no son las que deberían ser, lo que a su vez te hace desconfiar aún más”.

Más credibilidad, según el partido

La brecha entre la confianza de republicanos y demócratas en la información del gobierno es mucho más amplia de lo que era durante el primer mandato de Trump, un cambio que empezó a hacerse visible con el expresidente Joe Biden.

En general, los demócratas eran menos propensos a confiar en la información del gobierno durante el primer mandato de Trump, pero no de forma dramáticamente mayor que los republicanos. Eso cambió cuando el control de la Casa Blanca pasó de manos. La desconfianza de los republicanos en la información del gobierno aumentó mientras Biden era presidente y cayó después de que Trump asumió el cargo. Mientras tanto, las dudas de los demócratas disminuyeron con Biden y se dispararon cuando Trump recuperó el poder.

Por ejemplo, el 61% de los demócratas ahora tiene poca confianza en la información sobre el presupuesto federal, en comparación con el 42% de los republicanos, mientras que el 60% de los demócratas tiene poca confianza en la información sobre delincuencia, frente a solo el 32% de los republicanos.

Larry Haith, un republicano de 76 años de Idaho, dice que tiende a confiar en el gobierno federal, aunque reconoce que puede variar según el gobierno en turno.

“En términos generales, hoy tengo más confianza en el gobierno federal de la que he tenido en años”, señala Haith.

Los independientes, por su parte, se volvieron más desconfiados de la información del gobierno con Biden y no han cambiado con Trump.

El único tema sin una división partidista sustancial en la nueva encuesta es el de las recomendaciones y la seguridad de las vacunas: aproximadamente 6 de cada 10 demócratas, republicanos e independientes confían en el gobierno federal sobre recomendaciones y seguridad de vacunación “solo un poco” o “nada en absoluto”.

Pocos confían en la información de las campañas políticas

A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la preocupación pública por la exactitud de los resultados electorales está muy extendida. Poco menos de la mitad de los adultos en Estados Unidos están “extremadamente” o “muy” preocupados de que el gobierno federal desacredite o cuestione públicamente los resultados electorales, manipule los resultados, o presione a funcionarios electorales estatales para cambiar la forma en que certifican o informan los resultados.

En los últimos meses, Trump ha repetido acusaciones —desmentidas desde hace tiempo— de fraude masivo de votantes en las elecciones de 2020, ha intentado imponer nuevas restricciones al voto por correo a tiempo para las elecciones de mitad de mandato y ha presionado al Congreso para que apruebe un requisito de prueba de ciudadanía para registrarse y votar. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también ha advertido a funcionarios estatales que podrían perder fondos o enfrentar investigaciones si no se alinean con las exigencias de Trump sobre seguridad electoral.

Al mismo tiempo, pocos estadounidenses confían en la información que reciben de las campañas políticas. Solo 1 de cada 10 adultos en Estados Unidos dice que los mensajes de campaña del Partido Demócrata o del Partido Republicano “siempre” o “a menudo” se basan en información factual.

Como señal de lo profunda que es la desconfianza, solo una cuarta parte de los demócratas confía en que los mensajes de campaña de su partido sean factuales al menos “a menudo”, mientras que una proporción similar de republicanos dice lo mismo sobre su partido.

Menos de la mitad de los demócratas, el 44%, confía “mucho” o “bastante” en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, una caída sustancial desde el 65% en 2024.

Sin embargo, incluso con Trump de vuelta en la Casa Blanca, los republicanos no han visto un aumento similar de confianza. Solo el 29% de los republicanos tiene alta confianza en las certificaciones gubernamentales de los resultados electorales, apenas un poco más que en 2024.

La confianza en otras fuentes de información sobre los resultados electorales —como medios nacionales de noticias o cadenas de noticias por cable— también es baja en general.

Kim Murza, una demócrata de Colorado, confía en la capacidad del país para llevar a cabo elecciones justas, pero culpa al gobierno de Trump de erosionar la confianza de los estadounidenses en el proceso.

“Mi preocupación tiene más que ver con lo que está haciendo el gobierno actual”, señaló Murza, de 45 años. “Creo que están haciendo todo lo que pueden para sembrar esa desconfianza en la mente de las personas”.

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La encuesta de AP-NORC/USA Facts a 1036 adultos se realizó del 29 de julio al 10 de agosto utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC representativo de la población de EE.UU. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de +/-4,1 puntos porcentuales. El margen de error de muestreo es de +/-6,4 para los republicanos en general y de +/-6,0 para los demócratas en general.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.