La desinformación de la IA se cuela en la campaña de las legislativas en EEUU

A medida que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, la inteligencia artificial va ganando presencia en la campaña, y con ella también va aumentando la desinformación.

Los investigadores han bautizado este fenómeno creciente como "slopaganda", y recurren a él tanto republicanos como demócratas, aunque sean los compañeros de partido de Donald Trump los que invierten más en esta tecnología de cara a los comicios del 3 de noviembre.

En uno de estos anuncios, Abdul El Sayed, candidato demócrata al Senado por el estado de Míchigan, aparece con unas cartas de un juego de mesa en las que se lee "Muerte a Estados Unidos" y "Celebra el 11 de septiembre", fecha del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York.

"La destrucción de Israel y de Occidente no es solo un juego para ellos", afirma un narrador, antes de añadir: "Es una misión".

El candidato, musulmán y cuyo padre es originario de Egipto, también aparece en una foto familiar generada con inteligencia artificial junto a cuatro mujeres tapadas de la cabeza a los pies con un velo.

Una organización cercana a Ted Cruz, senador republicano por Texas, es la responsable de este vídeo, en que se ve una nota en la que se advierte de que el clip fue "creado total o parcialmente con la ayuda de la inteligencia artificial".

- "Pendiente resbaladiza" -

Pero esto último es un rara avis, según los investigadores, que advierten que la mayoría de los anuncios creados con IA no incluyen esta información, lo que ayuda a la propagación de desinformación.

El Wesleyan Media Project, que realiza un seguimiento del gasto publicitario de las campañas electorales en Estados Unidos, ha identificado hasta ahora 220 anuncios políticos generados con IA. Una cifra que, según los mismos investigadores, en realidad en mucho mayor.

EL 81% de estos 220 anuncios fue financiado por candidatos u organizaciones afines a los republicanos, el 12% por demócratas y el resto por candidatos o grupos independientes.

El proyecto estima además que su difusión ha costado más de 137 millones de dólares, mientras que en 2024 el gasto en anuncios generados por IA fue solo de 50.000 dólares.

Solo el 27% de los anuncios incluyen una mención a la IA, afirma Erika Franklin Fowler, codirectora del Wesleyan Media Project.

No existe ninguna normativa a nivel federal que obligue a incluir este tipo de advertencias, aunque algunos estados han limitado el uso de esta tecnología en las campañas electorales.

Jon Ossoff, senador demócrata por Georgia, consideró el mes pasado que era "profundamente inquietante" contemplar el creciente uso de este tipo de contenido en esta campaña.

"Es una pendiente resbaladiza hacia la destrucción de la verdad en el debate político", afirmó Ossoff al canal C-Span.

- Inquietud creciente -

Este senador, que busca la reelección en noviembre, ha solicitado la retirada de un anuncio creado con IA, aunque en el video no se advierta de ello, en el que aparece en un salón de belleza y se le acusa de "maquillar" su informe de rendición de cuentas.

Detrás del anuncio está el grupo Senate Leadership Fund, que apoya a los candidatos republicanos al Senado.

El uso de la IA en los anuncios de campaña no está bien visto entre la ciudadanía. En una encuesta realizada recientemente para la asociación AAPC Foundation, el 73% de los encuestados calificó de "inaceptable" el uso de la IA.

Algunos investigadores relativizan el impacto de estos anuncios en los resultados electorales.

La 'slopaganda' es "probablemente más eficaz para movilizar a los votantes o recaudar fondos que para influir en la elección de un candidato", afirma el Center on Tech Policy de la Universidad de Nueva York en un informe reciente.

El informe también menciona las "limitaciones" de estos anuncios a la hora de captar la atención, "sobre todo a medida que nos vemos cada vez más abrumados por el batiburrillo generado por la IA".