La diáspora iraní en EE.UU. dividida sobre la guerra

Cuando la guerra en Irán comenzó, hace siete meses, Soroush, un iraní-estadounidense residente en el área metropolitana de Washington D.C., perdió rápidamente a varios amigos.

Artista 3D y animador, Soroush arribó a Estados Unidos hace unos diez años.

Desde el inicio de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, recuerda intercambios con amigos, e incluso con su hermano y su cuñada, sobre el conflicto.

Odia al liderazgo iraní, pero cree que "nada mejorará" por la guerra.

"La gente (en Irán) va a perder amigos, familiares. Van a perder sus trabajos y sus ahorros", les dice a quienes apoyan el conflicto, citando como ejemplos guerras anteriores libradas por Estados Unidos en Oriente Medio.

"Son ellos quienes viven esta realidad, no la diáspora iraní", declara a la AFP, sin revelar su apellido.

La comunidad iraní en Estados Unidos se opone mayoritariamente al régimen de la república islámica, cuyo líder supremo, Ali Jamenei, fue asesinado el primer día de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, el 28 de febrero, y reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

Pero la cuestión de si esta guerra acabará con el régimen que lleva 47 años en el poder divide profundamente a sus 750.000 miembros.

"Las relaciones familiares se han visto afectadas, incluso rotas. (...) Hasta amistades de larga data se han roto por esto", explica Sahar Razavi, directora del Centro de Estudios Iraníes y de Oriente Medio de la Universidad Estatal de California en Sacramento.

- "El camino correcto" -

Sentadas en una mesa de una cafetería en el centro de Washington, Bahar, quien prefirió no revelar su apellido, y Aahoo Sigarchi apoyan la guerra iniciada por el presidente estadounidense.

"Todos tenemos familiares y amigos en Irán, y simplemente expresamos lo que ellos no pueden decir", afirma Aahoo Sigarchi, partidaria de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último shah de Irán, quien hizo un llamado a un levantamiento popular antes de movilizar a parte de la diáspora.

Según ella, la represión contra las protestas en enero de 2026 justificó la acción militar para derrocar a los líderes iraníes.

"Creo que vamos por el camino correcto con esta guerra, y creo que pronto conseguiremos lo que la gente busca", añade. Y desestima las críticas a la operación militar liderada por Estados Unidos.

"Seamos realistas, no tenemos otra opción”, concluye.

En Estados Unidos, la guerra sigue siendo en gran medida impopular, sobre todo debido al aumento del precio del combustible que provocó.

Según una encuesta realizada por el Consejo Nacional Iraní-Estadounidense, una organización que se opone a la guerra, el apoyo al conflicto se está erosionando rápidamente dentro de la diáspora.

Al comienzo, las opiniones favorables y contrarias a la guerra se repartían en partes iguales, pero una segunda encuesta realizada un mes después mostró que el 66,1% de los consultados se oponía a los ataques estadounidenses.

- "Lucha por la liberación" -

Según Sahar Razavi, del Centro de Estudios Iraníes y de Medio Oriente, quienes se oponen a la guerra y desconfían de que una operación externa pueda provocar un cambio de régimen se han visto reforzados en su posición.

Una minoría significativa ha incluso pasado a alinearse con el régimen iraní, añade.

Mohammad Reza Mousavi, que en Teherán trabajó como periodista y que se opone tanto a la guerra como al gobierno iraní, asegura percibir una disminución del apoyo al conflicto. Y lamenta la falta de tolerancia de quienes lo defendieron.

"Te pueden colocar fácilmente todo tipo de etiquetas en cuanto se dan cuenta de que no compartes del todo sus opiniones", afirma.

Según Razavi, organizaciones iraníes que ofrecían clases de persa fueron "difamadas" por no apoyar públicamente la "lucha de liberación".

Bahar, por su parte, afirma que la tildaron de fascista por votar por Donald Trump y perdió 100 seguidores en Instagram.

Además, retiró a su hijo de ocho años de una escuela de arte iraní después de que una profesora hiciera repetidamente mención al conflicto.