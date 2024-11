La dura crítica de Elon Musk criticó a las universidades de élite de Estados Unidos: “Algo está muy mal”

Elon Musk, propietario de Tesla y SpaceX, aprovechó el espacio de X para expresar su opinión sobre el sistema educativo de Estados Unidos, particularmente en relación con las universidades de prestigio. Las declaraciones del multimillonario llegan en medio de las reacciones ante la elección de Donald Trump, un candidato que ha polarizado la opinión pública y cuya victoria fue interpretada de formas diversas.

Musk, quien apoyó abiertamente a Trump durante su campaña y participó en un mitin de apoyo a su candidatura en los días previos a las elecciones, compartió sus opiniones políticas. El empresario aprovechó el resultado de las elecciones del pasado 5 de noviembre para cuestionar el papel de las universidades, especialmente las de renombre, en la formación de ideas que considera poco prácticas o ideológicas. En su publicación expresó que “algo andaba muy mal” con estas instituciones académicas.

Elon Musk acompañó a Trump durante su campaña electoral 2024 Foto X @elonmusk

La crítica de Elon Musk a las universidades de “elite”

El comentario de Elon Musk en X surgió a raíz de un mensaje de un usuario que compartió un gráfico con los resultados de la votación en lugares donde están ubicadas las universidades de más alto prestigio académico, como Harvard y Yale. Estos estados, como Massachusetts, Vermont, Maryland, Connecticut y Colorado, mostraron una inclinación marcada hacia el Partido Demócrata, mientras que aquellos con menores niveles de acceso educativo, como Virginia Occidental, Misisipi, Luisiana, Arkansas y Oklahoma, se inclinaron hacia el Partido Republicano.

Este usuario en X expresó que “las universidades estadounidenses eran eficaces en la difusión del marxismo”, a lo que Musk afirmó y respondió: “Algo está muy mal con nuestras universidades de ‘elite’”. Esta publicación resonó en redes, donde se intensificaron las discusiones sobre el rol que juegan las instituciones educativas en la sociedad actual y su posible impacto en el clima político de ese país.

El multimillonario ha criticado en varias ocasiones el sistema universitario tradicional, señalando que estas adoptaron enfoques ideológicos que, según él, podrían estar afectando a las nuevas generaciones de estudiantes.

Elon Musk critica a las universidades de "elite" en un nuevo posteo en X Captura de pantalla X @elonmusk

El valor de la educación universitaria, según Elon Musk

A lo largo de los años, Musk ha hecho repetidas declaraciones sobre lo que considera una sobrevaloración de la educación universitaria. Ya en 2020, durante una conferencia de tecnología, mencionó que estas instituciones educativas son “básicamente un lugar para divertirse y para demostrar que puedes cumplir tareas, pero no para aprender”, de acuerdo a lo retomado por The Guardian. Según el empresario, los trabajos en sus empresas no requieren necesariamente de un título universitario, sino de habilidades y capacidades excepcionales.

Desde su perspectiva, el problema de la educación superior en EE.UU. es que, a menudo, los estudiantes acumulan deudas sin obtener habilidades prácticas y útiles para el mercado laboral. “Creo que el valor de una educación universitaria está un poco sobrevalorado”, comentó en otra publicación en X publicada el 20 de octubre de 2024.

En su opinión, muchas personas pasan años en la universidad y se gradúan sin habilidades prácticas, mientras que, en cambio, el mercado laboral también necesita personas con destrezas técnicas, como electricistas y plomeros, quienes desempeñan roles esenciales en la sociedad. El dueño de Tesla indicó que respeta enormemente a quienes optan por oficios prácticos y manifestó su deseo de fomentar una visión donde los trabajos técnicos sean igualmente valorados en comparación con los académicos.

En diversas entrevistas, Musk compartió su idea de fundar una institución educativa que ofrezca una alternativa a los modelos actuales. Según reportes de Bloomberg, una de sus organizaciones benéficas, The Foundation, planteó la posibilidad de fundar una escuela en Austin, Texas, que eventualmente podría convertirse en universidad. Con un enfoque en ciencias, tecnología e ingeniería, esta iniciativa busca ser un espacio donde los estudiantes puedan aprender sin las restricciones de la educación tradicional y sin requerimientos académicos estrictos.