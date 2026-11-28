La caída del Inter Miami de Lionel Messi en la primera ronda de los playoffs de la MLS no puede considerarse un fracaso, dijo su entrenador, Cristian "Kily" González, quien reconoció que su plantel tiene "una tristeza terrible".

Miami, vigente campeón de la MLS, ya había caído por 3-0 en el duelo inicial de la primera ronda, que se juega al mejor de tres partidos.

"Cuando tienes al número uno y pierdes en esta instancia, es normal que la gente hable de fracaso. Pero la palabra fracaso es para cuando no lo intentas", expuso el timonel argentino tras la derrota definitiva este viernes por 1-0 ante Columbus Crew.

La defensa del trofeo de la MLS era la última opción que tenía el ambicioso Inter para salvar la temporada, tras los fiascos en octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf y en la fase de grupos de la Leagues Cup.

"La palabra fracaso es muy fuerte en la vida y esto es fútbol. Son decepciones", consideró el Kily. "Obvio que estamos mal pero el fracaso es el que no lo intenta y mi equipo lo intentó por todos lados".

A diferencia del primer partido, el equipo de Messi dispuso el viernes de buenas oportunidades para lograr el triunfo pero acabó condenado por un gol en el tiempo de descuento del uruguayo Santiago Rodríguez.

"Para mí la derrota es totalmente injusta", consideró el Kily. "Creo que el equipo estuvo a la altura, mereció ganarlo durante todo el partido, las situaciones más claras fueron las nuestras, pero esto es lo que tiene el fútbol".

"Obvio que estamos con una tristeza y una decepción terrible porque se nos terminó la temporada", reconoció el exjugador argentino, que tomó las riendas del plantel en septiembre en sustitución del destituido Guillermo Hoyos.