La emotiva odisea de un exazafato de United Airlines para honrar a las víctimas de las Torres Gemelas

El 11 de septiembre es un día trágico para Estados Unidos y las afectaciones y recuerdos de lo que se vivió en el atentado terrorista de 2001, en el que se derribaron las Torres Gemelas, siguen vigentes. Esta semana, un exazafato de United Airlines siguió su tradición y caminó desde el aeropuerto internacional de Washington hasta el Pentágono para rendirle homenaje a sus excompañeros, los miembros de la tripulación que perdieron la vida en los vuelos secuestrados de aquella fatídica fecha.

Aunque a lo largo de la historia han surgido muchos héroes que arriesgaron su vida por salvar o al menos por su esfuerzo de intentar hacer la diferencia por la de otros, desde la perspectiva de Paul Veneto ese no fue el caso de los miembros de la tripulación: “Nadie los mencionó nunca. Me sentía responsable de consolar a sus familiares y de ayudar a que el país, a que todo el mundo comprendiera que ellos fueron los primeros en responder”, aseguró en declaraciones situadas por DC News Now el también fundador de la iniciativa Paulie’s Push.

El exazafato realizó todo el recorrido para honrar a sus compañeros que perdieron la vida en los atentados del 11 de septiembre DC News Now

El exasistente de vuelo es oriundo de Boston y desde hace dos años conmemora a los miembros de la tripulación de las rutas caídas ese día histórico. Este 2022, recorrió casi 50 kilómetros desde el aeropuerto de Washington Dulles hasta el monumento conmemorativo del Pentágono, mientras empujaba el carrito que suelen llevar los azafatos a bordo. El año pasado, su camino inició desde Boston hasta el World Trade Center de Nueva York.

Desde su perspectiva, los miembros de la tripulación fueron los primeros en hacer algo: “Que sean capaces de hacer llamadas telefónicas en esas condiciones es alucinante para mí. Fueron capaces de cumplir y defender este país, sin entrenamiento”, dijo según el medio citado.

A Veneto le había tocado trabajar en un vuelo de United Airlines la noche anterior al 11 de septiembre y conocía a muchos de los miembros de tripulación en los aviones de ese día. “Cuando abro los ojos por la mañana, siento un impulso”, dijo este hombre de 63 años a 10 Boston. Él llamó a su esfuerzo “Paulie’s Push”, con el objetivo de recordar y honrar a los pilotos y la tripulación a bordo de los cuatro vuelos que fueron secuestrados el 11-S. “Todo el mundo se vio afectado incluso la gente que no había nacido”, detalló. Actualmente tiene una página web en donde informa cómo hacer las donaciones.

La experiencia que vivió también le hizo replantearse su vida. Luego de que trabajó el 10 de septiembre de 2001 en un vuelo de vuelta a casa desde Los Ángeles, al día, siguiente, el 11 de septiembre, ese mismo avión (el vuelo 175 de UA), con destino a Los Ángeles, fue uno de los cuatro secuestrados. “Me imagino a estos chicos que conocí, sus caras, porque hice ese viaje muchas veces durante años”, añadió.

Antes de su misión, él sabía que aunque el camino fuera largo, valía la pena si pensaba en todas esas personas: “Si llovía, o lo que fuera, me dolían las piernas, miraba sus fotos encima del carrito y pensaba: ¿Quién soy yo para quejarme?”, destacó.