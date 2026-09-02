La española Badosa finiquita la primera ronda del US Open y se cita con Gauff

Tras una inoportuna suspensión por lluvia, la española Paula Badosa zanjó este miércoles su triunfo ante la australiana Daria Kasatkina en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El duelo fue uno de los muchos aplazados la noche del martes por la lluvia caída en Nueva York.

Badosa dominaba por 6-1 y 5-4 y servía para ganar cuando el partido fue parado por segunda vez.

La ex número dos mundial llegó a tener dos pelotas de partido antes de que el clima le impidiera terminar el trabajo.

Badosa, de 28 años, tuvo que regresar al mediodía del miércoles a la pista 17 de Flushing Meadows y, conteniendo los nervios tras fallar otras cinco pelotas de partido, selló el triunfo por marcador de 6-1 y 6-4.

"Honestamente, fue muy duro. Me marché a las 23 y tuve que volver muy pronto para quizás jugar dos puntos, seis u otro set completo", explicó tras el partido.

"No es fácil, fue una batalla mental porque hoy estaba muy nerviosa", reconoció.

Badosa, nacida en Nueva York, se perdió la edición del año pasado por una de las lesiones que frenaron su carrera, en la que fue campeona del WTA 1000 de Indian Wells en 2021 y número dos mundial un año después.

En la segunda ronda regresará a una de las canchas principales de Nueva York para enfrentar a la estrella local, Coco Gauff.

Tras Badosa, su joven compatriota Rafael Jódar enfrentaba al chino Yunchaokete Bu en un duelo de primera ronda que no llegó a arrancar el martes.