La estrella de LIV Golf Jon Rahm abandona el circuito por "términos inaceptables" (abogado)

La estrella española Jon Rahm no volverá a competir en LIV Golf, según aseguró este miércoles su abogado, una decisión que representa un nuevo revés para el circuito saudita mientras intenta reorganizarse tras acogerse a un proceso de quiebra en Estados Unidos.

"El Sr. Rahm ha analizado por su cuenta los términos propuestos para LIV 2.0, como lo han denominado las partes, y ha determinado que dichos términos son inaceptables para él, por lo que no participará en LIV 2.0 en el futuro", declaró el abogado de Rahm, John Beck, durante una audiencia ante un Tribunal de Quiebras de Nueva Jersey.