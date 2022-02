La familia de Bob Saget pidió no revelar públicamente material de prueba sobre la muerte del actor

La familia de Bob Saget presentó una demanda contra autoridades policiales y forenses del estado de Florida para impedir la exhibición de registros médicos y de pruebas, creados a partir de la investigación por la muerte del actor, ocurrida el 9 de enero en la ciudad de Orlando, Estados Unindos.

“En el proceso de estas investigaciones”, se puede leer en el comienzo de la acción legal presentada en los tribunales del condado de Orange, “los demandados crearon registros que incluyen fotografías, grabaciones de video, grabaciones de audio, información de autopsia protegida por ley y toda otra información protegida por ley”.

Estos son los elementos que Aubrey, Lara y Jennifer Saget, las hijas del comediante, y Kelly Rizzo, su viuda, quieren preservar de la exposición pública, que podrá realizarse ya que se concluyó que el recordado intérprete de Danny Tanner en Full House murió de manera accidental, tras golpearse la cabeza solo en la habitación que ocupaba en un hotel de Orlando.

Kelly Rizzo (derecha) y Lara Saget, viuda e hija del actor, además de las hermanas de Lara, piden que no se liberen fotos de la muerte del actor

La demanda está dirigida específicamente al Sheriff del condado de Orange, John Mina, informaron medios locales, así como a la oficina del médico forense de esa misma jurisdicción. Con este proceso legal, las demandantes buscan impedir que se difundan elementos que según sostienen “representan gráficamente al Sr. Saget, su parecido o características, o partes de él, y fueron hechos por los demandados durante las investigaciones de los demandados”.

El texto redactado por el abogado de la familia, Brian Bieber, detalla que la difusión de estos materiales de prueba causaría un “daño irreparable, que se manifestaría como un dolor mental extremo, angustia y desequilibrio emocional”. En una entrevista con la cadena CNN, Bieber especificó que el punto central de la demanda es “evitar la divulgación de fotografías o videos del Sr. Saget realizados por las autoridades durante su investigación”.

Bob Saget fue encontrado muerto en un hotel de Florida el 9 de enero (Foto Richard Shotwell/Invision/AP, archivo)

Este material fue el que se usó para concluir que la muerte de Saget fue accidental. Según un reporte del forense hecho público días atrás, el actor sufrió un “traumatismo craneoencefálico cerrado”, provcado probablemente por “una caída hacia atrás, sin testigos, que golpeó la cabeza del lado posterior”, según precisó el Dr. Joshua D. Stephany en la autopsia.

La familia aceptó esta versión, poniéndole sus propias palabras en un comunicado: ““Las autoridades determinaron que Bob falleció por un traumatismo craneal. Llegaron a la conclusión de que accidentalmente se golpeó la parte posterior de la cabeza con algo, no pensó en ello y se fue a dormir”, dice el comunicado. “No hubo drogas ni alcohol involucrados”, remarcaron.

El actor que narró los episodios de How I Met Your Mother estaba en Orlando como parte de su gira I Don’t Do Negative Comedy Tour. Su última presentación había sido la noche anterior en el Ponte Vedra Concert Hall de esa ciudad cercana a Jacksonville.

El actor estaba en Orlando como parte de su gira I Don’t Do Negative Comedy TourCULTURA (FOTO: NETFLIX)

La muerte de Saget impactó de lleno en la industria cinematográfica estadounidense. Compañeros elenco en algunos de los exitosos programas de su larga carrera, así como simplemente colegas que se habían visto influenciados por él, le rindieron homenaje.