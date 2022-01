La muerte de Bob Saget: qué dijeron los empleados del hotel que encontraron el cuerpo

Bob Saget fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde se hospedaba durante su estadía en Orlando. Tenía 65 años. La noticia causó mucha tristeza en Hollywood y rápidamente sus colegas se volcaron a las redes sociales para despedirlo. Si bien se desconoce la causa del deceso, comenzaron a trascender los primeros datos.

Según dio a conocer la revista People, una empleada de limpieza del hotel Ritz-Carlton, halló el domingo el cuerpo sin vida del comediante, recordado por su papel en la serie Full House. El actor se hospedó allí en medio de una gira con su exitoso show de stand up.

El informe publicado en el medio citado resaltó: “La habitación estaba ordenada, sin signos de trauma, y las maletas estaban ubicadas junto a la puerta”. Además remarcaron que Bob Saget había adelantado su check out para las 15:00, pero jamás concretó su salida del hotel. Una hora más tarde, el habitual servicio de limpieza llegó a su cuarto y ahí fue cuando la empleada lo encontró reposado sobre su cama sin respiración.

Full House, fue el éxito más grande de Bob Saget The Grosby Group

Horas después, el agente de la Policía local a cargo de la investigación, Adrián González, dio detalles del episodio. Según su reconstrucción, un oficial del equipo de seguridad del Ritz-Carlton, Jody Lee Harrison, fue el primero en ingresar a la habitación tras la alerta de la empleada. Una vez allí, le tomó el pulso y notó que yacía sin vida. Inmediatamente un trabajador del hotel contactó a las autoridades, que a los pocos minutos se presentaron en el hotel.

El agente del hotel reveló que, al ingresar al cuarto de Saget, todas las luces estaban apagadas y el cuerpo estaba recostado “en posición supina con el brazo izquierdo cruzado sobre el pecho, mientras el brazo derecho estaba sobre la cama”. Asimismo destacaron que la habitación estaba en perfectas condiciones, muy ordenada y con las posesiones del actor sobre la mesa de luz, el ropero y el baño.

Bob Saget falleció el domingo 9 de enero de 2022. Tenía 65 años Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo

Al ser hallado sin vida, otro miembro de la seguridad privada intentó realizarla RCP mientras sus compañeros contactaban a la Policía y a los paramédicos que, al llegar, lo declararon muerto. Por otra parte, el hotel registró que Saget utilizó por última vez la llave de su cuarto a las 2:17 de la mañana.

El cuerpo fue trasladado a la sede forense del condado de Orange para realizarle las pericias correspondientes y poder conocer las causas reales de su fallecimiento. Según informaron los medios de Orlando y las fuentes oficiales, hasta el momento, se desconocen los resultados de los estudios.

Bob Saget también formó parte de la exitosa serie How I Met Your Mother ew.com

¿Quién era Bob Saget?

El actor estaba casado con Kelly Rizzo y era padre de tres hijos. Fue un reconocido comediante en Estados Unidos que protagonizó grandes éxitos en los teatros y en la televisión. Durante los últimos meses, realizaba una exitosa gira por el país con un show de stand up.

Su papel más reconocido fue la interpretación del personaje principal de la comedia de ABC, Full House (conocida como Tres por Tres en Latinoamérica). Allí encarnó a Danny Tanner, el patriarca de la familia, y fue una de las series más vistas durante 10 años. En este período, trabajó en la producción junto a John Stamos, Dave Coulier y las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen.

Entre sus apariciones en televisión se destacó en America’s Funniest Home Videos (1989-1997), Raising Dad (2001-2002), How I Met Your Mother (2005-2014) y Surviving Suburbia (2009). Además, protagonizó varias películas exitosas como Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd (2003), The Aristocrats (2005) y Madagascar (2005).