La Fed contempla otra subida de sus tasas de interés este año

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED, banco central) estimó el miércoles que este año probablemente sea necesaria otra subida de sus tasas de interés para combatir la inflación

Durante sus dos días de reuniones a puerta cerrada, los responsables de política monetaria revisaron sus previsiones para la economía estadounidense: esperan que 2026 concluya con una inflación del 3,7% interanual, según la mediana de sus proyecciones, frente al 3,6% estimado en su reunión de junio

Y estiman por lo tanto que las tasas de referencia se situarán entre el 4% y el 4,25% a finales de año, un escalón por encima del nivel anunciado el miércoles