En la actualidad, el concepto de vivienda varía mucho dependiendo de quién se trate. Así, puede hablarse de una estructura tradicional, pasando por un bote hasta llegar a una casa rodante. Actualmente, la cantidad de estos últimos dos aumentó significativamente en Hialeah, Florida. De hecho, las autoridades están preocupadas y ya trabajan en nuevas normas para contener la situación.

Lo cierto es que desde la llegada del Covid-19, millones de personas se quedaron sin trabajo, a lo que le siguió la imposibilidad de pagar una hipoteca o incluso un contrato de alquiler. Algunas familias no perdieron sus casas, pero encontraron en los botes y casas rodantes fuentes de dinero extra para enfrentar al contexto adverso que hoy todavía se siente en el estado.

De esta manera, es común que en esa ciudad de Florida se vean embarcaciones estacionadas frente a las viviendas y vehículos recreacionales, acampando como si estuvieran en un parque público. Ahora, la municipalidad propone que la situación sea abordada desde el punto de vista legal, por medio de una ordenanza y que sea aún más restrictiva que la que rige en la actualidad.

En Hialeah, es común ver casas rodantes y botes que se usan como vivienda en los patios de las casas El Nuevo Herald

Según consignó El Nuevo Herald, la presidenta del concejo, Mónica Pérez, advirtió que se trata de un problema nuevo en la comunidad. “Cuando tocamos puertas en 2019, durante la campaña, nadie me hablaba de las casas rodantes como un inconveniente, pero ahora sí. Me mandan fotos, me cuentan lo que ven, me piden denunciarlo, porque ellos tienen temor de hacerlo”, expresó.

Pérez sostuvo que el punto inicial de esta actividad lo marcó la pandemia, cuando muchas personas optaron por mudarse al sur de Florida y como no tenían documentación para suscribir un contrato de alquiler y con el elevado costo de la vida, optaron por una casa rodante.

Lo cierto es que la situación actual también está impulsada por la escasez de viviendas a precios asequibles en la ciudad y que forman parte del contexto económico que viven los ciudadanos. Es por esto que las alternativas menos formales se convirtieron en la opción número uno de miles de personas, la mayor parte ellas, con trabajos con sueldos muy bajos.

En Hialeah, es común que las personas alquilen botas y casas rodantes como vivienda

Si bien en la ciudad existen programas de viviendas asequibles para incentivar a sus residentes a vivir en mejores condiciones mientras pagan una hipoteca de bajo valor en comparación con el resto del mercado, estos planes no han sido efectivos en su totalidad.

De acuerdo con el medio local, en Hialeah rige una ordenanza que regula el uso de casas rodantes desde 2007. Bajo esa norma, es válido estacionarlas en el patio trasero de las viviendas, lo que limita la capacidad de los inspectores del departamento de vivienda verificar si se producen violaciones a la regla.

Por su parte, el alcalde de Hialeah desde 2021, Esteban Bravo, propuso una decisión radical y que consiste en prohibir la tenencia de casas rodantes en los terrenos de una propiedad. Si bien expresó que el uso de estos vehículos no era excesivo en la ciudad, el objetivo de pautar nuevas restricciones es evitar que se expanda el uso de ellas como lugar de vivienda.

