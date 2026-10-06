La ganadora del Óscar Eva Marie Saint muere a los 102 años en EEUU

La actriz Eva Marie Saint, ganadora del Óscar por "Nido de ratas", murió este martes en Estados Unidos a los 102 años, informó su representante.

Saint falleció "de causas naturales" en su hogar en Los Ángeles, acompañada por familiares y seres queridos, detalló Jeff Sanderson en un comunicado a la AFP.

Saint conquistó el premio de la Academia en 1955 como actriz de reparto por su rol en el drama, en el cual interpreta a Edie Doyle, el interés romántico del exboxeador y estibador Terry Malloy (Marlon Brando).

La estadounidense fue uno de los rostros de la llamada Edad de Oro de Hollywood, y participó en clásicos del cine como "Intriga Internacional", coprotagonizada por Cary Grant y dirigida por Alfred Hitchcock, y "Éxodo", donde compartió pantalla con Paul Newman.

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