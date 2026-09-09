La guerra en Oriente Medio empuja el precio del Brent por encima de los US$ 100

Los ataques de Irán y Estados Unidos en Oriente Medio han disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, un umbral psicológico que no se superaba desde julio y que augura nuevos sobrecostos.

El precio de barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, subió el miércoles un 3,4% hasta 101,21 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en octubre, subió casi lo mismo, un 3,25%, hasta 96,05 dólares.

"La reciente alza en los precios del crudo refleja la intensificación de las tensiones en Oriente Medio", dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

"El mercado parece creer que una resolución del conflicto se pospone y que la navegación seguirá restringida por el estrecho de Ormuz, extendiendo aún más la perturbación en el suministro", agregó.

Teherán aseguró haber atacado unos diez barcos el miércoles cuando intentaban cruzar el estrecho, en respuesta a la agresión de Estados Unidos el día anterior contra petroleros iraníes.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, también dijo que atacó a una base aérea jordana utilizada por fuerzas estadounidenses.

En Estados Unidos, el galón de diésel ha roto un récord tras otro. El miércoles, su costo en promedio era de 5,94 dólares frente a los 3,70 dólares a finales de febrero, según la Asociación Automovilística de Estados Unidos.

Natasha Kaneva, analista del banco estadounidense JPMorgan, señaló que países fuera del Medio Oriente están aumentando su producción, en particular, Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos y Guyana.

Sin embargo, para Lipow no será suficiente para compensar los volúmenes perdidos en el Golfo.